Badanie „Polish Gamers Kids” pokazuje, jak ważne są gry wideo dla polskich dzieci

Opublikowano pierwsze w Polsce badanie na temat konsumpcji gier wideo przez dzieci w wieku 9-15 lat –. Wyniki pokazują, że młodzi gracze częściej grają w gry mobilne, niż np. uprawiają sport, czy korzystają z mediów społecznościowych. 81% polskich dzieci uważa, że gry wideo są dla nich ważne, a wśród 37% dzieci hipotetyczne zniknięcie gier wywołałoby uczucie smutku.Za badanie stoją PURR Media oraz inicjatywa Polish Gamers Observatory. „Polish Gamers Kids” składa się z 7 rozdziałów i porusza takie aspekty, jak: informacje ogólne o niepełnoletnich graczach w Polsce, granie na poszczególnych platformach, gry a kwestie rodzinne, oglądanie gier wideo, reklamowy potencjał tej branży, analiza popularności takich pojęć, jak np. e-sport czy metawersum oraz kwestie finansowe.Zgromadzone dane wskazują, że gry stały się bardzo ważną częścią życia młodych osób – pośród respondentów aż 81% deklaruje, że są one dla nich ważne – 23% dzieci odpowiedziało, że są bardzo ważne, a 58% uznało je za trochę ważne. Gry wideo są szczególnie istotne dla chłopców – 88% młodych graczy deklaruje, że są one w jakimś stopniu ważne (wśród dziewcząt odpowiedź tę wybrało 72% ankietowanych). Widać to też w odpowiedzi na pytanie o uczucie towarzyszące sytuacji, w której zabrakłoby gier – 37% graczy towarzyszyłby smutek, a 24% złość (chłopcy znacznie częściej wybierają tę odpowiedź – 29% vs. 18%). Jednak dla istotnie wyższego odsetka dziewcząt byłoby to bez znaczenia (24% vs. 10%).

PlayStation 4 wciąż na szczycie

„Bo to jest fajne” stanowi główny powód grania. Istotnie wyższy odsetek badanych decyduje się na grę na stronach internetowych oraz na telefonie z nudów (w porównaniu do konsoli).„Warto też zrozumieć, dlaczego dzieci grają? Najczęstszą odpowiedzią dorosłych graczy w wieku 15-65 z naszego badania Polish Gamers Research w kwestii motywacji do grania była chęć relaksu. W przypadku dzieci w wieku 9-15 najważniejsza jest „fajność”, gram ponieważ to jest fajne. Kiedy przypomnimy sobie, że jeszcze 20 lat temu gaming postrzegany był jako niszowa rozrywka dla „nerdów”, to widzimy, że w ciągu dwóch dekad dokonała się rewolucyjna zmiana percepcji grania jako pożądanej i akceptowanej rozrywki. Sam fakt, że grupa rówieśnicza również gra, jest drugim najczęstszym motywatorem do grania. Co ciekawe, chęć zabicia wolnego czasu i nuda jest trzecim najczęstszym powodem, a potrzeba relaksu dopiero czwartym. Stosunkowo niewielki odsetek dzieci zaznaczył, że świat w grach jest ciekawszy niż ten rzeczywisty. To zadaje kłam obiegowym twierdzeniom, że dzieci uciekają od rzeczywistości do wirtualnego świata” – komentuje Patrycja Rodzińska-Szary.Tylko 18% badanych wyraża zadowolenie, że ich dzieci grają w gry wideo. Niezadowolona, według dzieci, jest niemal połowa rodziców, pozostali nie mają zdania lub nie interesuje ich to. Jednak aż 49% dzieci gra w gry z tatą, a 28% z mamą. Co więcej 48% ankietowanych deklaruje, że to właśnie rodzice kupują wspólnie z nimi gry lub wręcz 38% opiekunów robi to samodzielnie, nie zapominając jednak o ograniczeniach. Zdecydowana większość graczy (88%) deklaruje, że ich rodzice sprawują kontrolę nad wybieranymi przez nich tytułami. Dodatkowo 87% młodych grających odpowiedziało, że ich opiekunowie ograniczają czas przeznaczany przez nich na gry wideo.Zdecydowany liderem wśród ankietowanych jest leciwa już konsola PlayStation 4, jako platformę do grania wybiera ją aż 39% posiadaczy konsol. Drugie miejsce zajął Xbox One – 18%, a podium zamyka Xbox 360 – 15%. Na konsolach nowej generacji gra łącznie 33% ankietowanych – 13% na PlayStation 5, 12% na Xboxie Series S oraz 8% na Xboxie Series X. Nintendo Switch używa 12% młodych graczy. Podobnie wygląda popularność konsol wśród grających powyżej 15. roku życia – pierwsze trzy miejsca zajęły te same konsole, co w przypadku badania „Polish Gamers KIDS”.Omawiane badanie pokazuje, że spośród ankietowanej grupy, zaledwie 14% respondentów zna pojęcie "metawersum". Niewiele lepiej wygląda popularność e-sportu – pośród ankietowanych młodych graczy, tylko 28% deklaruje, że się nim interesuje.Badanie „Polish Gamers KIDS” to wspólny projekt PURR Media, nowej jednostki biznesowej w ramach polskich struktur Grupy Webedia oraz inicjatywy Polish Gamers Observatory analizującej rynek gier i graczy w Polsce od 2013 roku. Pełna wersja „Polish Gamers KIDS” jest dostępna do kupienia na stronie: purr.media/raporty oraz polishgamers.com. Badanie przeprowadzono pomiędzy 17 a 27 czerwca 2022 roku z wykorzystaniem metody CAWI w ramach panelu Ariadna.Źródło: PURR Media