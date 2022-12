Wiedźmin pojawił się w Fortnite. Nowy sezon z intrygującymi współpracami

Geraltem możemy pokierować także w Fortnite

Fortnite otrzymał właśnie ogromną aktualizację, która stanowi także początek Rozdziału 4 tej popularnej gry z gatunku battle royale. Użytkownicy - oprócz dostępu do nowej zawartości - otrzymali tym samym możliwość pokierowania szeregiem postaci pochodzących z innych uniwersów. Mowa tu chociażby o... Wiedźminie.Fortnite stosunkowo szybko przeszedł do kolejnego etapu rozwoju. Rozdział trzeci trwał bowiem tylko niespełna rok - był on jednak dosyć mocno krytykowany przez społeczność, więc zapewne Epic Games zdecydowało się na przyspieszenie planów wydawniczych. Dlatego też już dziś gracze mogą cieszyć się kolejną turą wywracania zasad rozgrywki do góry nogami. Czego dokładnie należy się spodziewać?Okej, zacznijmy od "najważniejszej" informacji, czyli. Zostanie on udostępniony w "późniejszej części sezonu" pierwszego i zapewne będzie można odblokować go poprzez wykonanie serii zadań. Ta wyjątkowa skórka dla postaci z pewnością przypadnie do gustu fanom gier od CD PROJEKT RED oraz zwolennikom książek autorstwa Andrzeja Sapkowskiego.Atrybutami dobrze znanej postaci będą rzecz jasnawzbogacona animacją widoczną na łamach poniższego zwiastuna. Geralt prezentuje się naprawdę okazale i z pewnością część graczy już niedługo zdecyduje się na jego wykorzystanie. Oczywiście to nie jedyny bohater pozyskany przez firmę Epic Games.