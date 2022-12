Koniec ras w Dungeons & Dragons po oskarżeniach o rasizm

Rewolucja w kultowym uniwersum.

Gatunki zamiast ras w świecie Dungeons & Dragons

We failed our adventurers, and we are truly sorry.



Our statement on the Hadozee. https://t.co/3EKI13EfTd — Dungeons & Dragons (@Wizards_DnD) September 3, 2022

"Rozumiemy, że "rasa" jest problematycznym terminem, który spowodował uprzedzenia w powiązaniach między ludźmi z prawdziwego świata a fantastycznymi ludźmi ze światów D&D"

Powód zmiany w Dungeons & Dragons to afera sprzed 3 miesięcy

None of the slave stuff was in the original Hadozee lore. You did this. https://t.co/rSrV6QNNrV pic.twitter.com/GUipEX4VXn — Joe Burke (@burkezerk) September 4, 2022

Do czego może prowadzić zbyt daleko posunięta poprawność polityczna przekonali się właśnie lub niebawem przekonają wszyscy fani kultowego uniwersum Dungeons & Dragons., wydawcy gry uważanej za prekursora gatunku fabularnych gier fantasy, zaprojektowanej w 1974 roku przez, wydali kuriozalny komunikat. OtóżTwórcy Dungeons & Dragons nie będą już używać terminu "rasa" w zasadach i materiałach opisujących mieszkańców ich fantastycznych światów. Teraz elfy, orki, trolle i inne stwory wpadają w ramy pojęcia "gatunek", podało Wizards of the Coast w czwartkowym komunikacie prasowym. "Rasę" uznano za określenie "problematyczne" i "rasistowskie".– napisało studio w wypowiedzi dla D&D Beyond, portalu internetowego dla miłośników Dungeons & Dragons. "Użycie tego terminu w D&D i innych popularnych IP ewoluowało w czasie. Teraz nadszedł czas na kolejną ewolucję".Zmiana ma miejsce w trzy miesiące po tym, jak Wizards of the Coast przepraszało graczyza sposób przedstawienia w zasadach gatunku hadozee, który wielu uznało za niestosowny. Hadozee, wprowadzeni do świata w 1982 roku, mieli zostać opisani w rasistowski sposób w najnowszym podręczniku. W jaki konkretnie?Hadozee byli rasą, ekhm: GATUNKIEM zwięrzęcym, przemienionym w pewnym momencie przez maga w istoty humanoidalne. Czarodziej postanowił zrobić z nich żołnierzy i sprzedawać w zamian za złoto. Ciemiężeni hadozee wystąpili w końcu przeciwko magowi i uzyskali wolność. Wiele osób widziało tu nawiązanie do rasy czarnej oraz niewolnictwa. Krytycy zarzucili, że w oryginalnym opisie hadozee z 1982 roku nie było wzmianki o niewolnictwie.Swoją drogą, "rasa" to normalne pojęcie w systematyce zoologicznej - jednostka niższa od gatunku, "odznaczająca się zespołem cech dziedzicznych, ukształtowanych przez hodowce lub naturę". "Rasa czarna" to poprawne określenie lwiej części mieszkańców Afryki. Dlaczego zatem Wizards of the Coast boi się stosować ją w odniesieniu do fantastycznych stworów? Niektórym trudno to rozumieć.Tak czy inaczej, Wizards of the Coast w następstwie zamieszania ogłosiło, że będzie współpracować z, aby weryfikować każdy nowy materiał przed publikacją.Zmiana ogłoszona w czwartek wejdzie w życie w następnej edycji Dungeons & Dragons, która wciąż jest w fazie rozwoju. Prawdopodobnie będzie widoczna także w grze Baldur's Gate 3 i innych tytułach bazujących na świecie D&D.Kolejny wymyślony problem w świecie, w którym nie brakuje rzeczywistych problemów.Źródło: Wizards of the Coast