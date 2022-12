Pong ma już 50 lat. Przypomnijmy sobie pierwszą grę wideo w historii

Pong świętuje 50-lecie swojego istnienia

Dokładnie pięć dekad minęło od debiutu gry Pong, która uznawana jest za początek nowego segmentu cyfrowej rozrywki. Produkcja została wydana przez Atari w 1972 roku i raczej mało kto spodziewał się, że w przyszłości doczekamy się fotorealistycznej grafiki i zaawansowych technologii pokroju ray-tracingu.Nie da się ukryć, że. To prawdopodobnie dzięki niej możemy dziś zasiąść przed monitorem i uruchomić produkcje, które wręcz przytłaczają ilością detali, rozmachem i budżetem. Czasami więc trudno aż nadziwić się, iż wszystko rozpoczęło się od czegoś, co dziś wygląda bardziej niż prymitywnie.Cofnąć należy się do, kiedy to Atari zaprezentowano drewniane automaty z grą Pong na pokładzie. Pomysł spotkał się z dosyć ciepłym przyjęciem - mówimy przecież o czasach, kiedy królowały niezbyt skomplikowane automaty mechaniczne. Pokaz cyfrowej rewolucji spodobał się więc światu, co poskutkowało sprzedażą 8 tysięcy widocznych poniżej urządzeń.Zasady gry Pong były i są banalnie proste - zadaniem użytkownika jest poruszanie prowizoryczną paletką w celu odbicia piłki przeciwnika. Zabawa kończy się w momencie nie trafienia w punkt odpowiednią liczbę razy przez jednego z uczestników rozgrywki. Mimo że już wcześniej byliśmy świadkami prób stworzenia gier wideo, to dopiero ta tytułowa zdołała odnieść sukces komercyjny.