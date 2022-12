Cyberpunk 2077 otrzyma wersję Game of the Year. Część graczy kpi z tej decyzji

Cyberpunk 2077 w wersji GOTY zadebiutuje już wkrótce

To naturalna kolej rzeczy – tak samo było z Wiedźminem, który po obu dodatkach został w końcu wydany jako ‚Game of the Year Edition’ i w ten sposób funkcjonuje od tamtego czasu na rynku. W tym przypadku można się spodziewać tego samego. To dość oczywiste

Źródło: IGN

Docelowa wersja „Game of the Year” „CP2077” będzie właśnie po update i łącznie z nowym dodatkiem. Ta wersja udostępniona zostanie po „pełnej” cenie. Czego innego tu się spodziewać [...] Na pozytywnym sentymencie dużo łatwiej budować kolejne pozytywne przekazy.

Cyberpunk 2077 już wkrótce doczeka się specjalnego wydania GOTY (Game of the Year Edition). Będzie ono zawierało podstawową wersję gry, wszystkie wydane do tej pory aktualizacje oraz niewydany jeszcze dodatek o nazwie Widmo wolności. Jest to dosyć niespodziewane ogłoszenie, które momentalnie zostało wyśmiane przez część społeczności. O co dokładnie chodzi?Adam Kiciński, prezes grupy kapitałowej CD PROJEKT, zdecydował się na przedstawienie planów wydawniczych na najbliższą przyszłość. Okazuje się, że dotyczą one przede wszystkimi zawartości powiązanej z tą produkcją. Zostanie ona wydana po raz kolejny, lecz tym razem jako– powiedział Kiciński podczas prezentacji w ramach GPW Innovation Day.Problem jest jednak taki,- jedyną wartą wspomnienia jest chyba ta wręczona tytułowi przez. Porównanie do Wiedźmina 3 (który otrzymał tych nagród mnóstwo) jest więc według mnie użyte nad wyrost i wcale nie dziwię się, że społeczność nieco wyśmiewa pomysł spółki CD PROJEKT. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę problemy, z którymi borykała się gra w momencie premiery i sporo czasu po niej.Poza tym doczekaliśmy nieco większej ilości szczegółów odnośnie do tej edycji:Czyli GOTY zawierać będzie niewydaną jeszczeoraz wyczekiwany. Nie wiadomo jednak na razie nic na temat daty premiery, więc należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Warto też zaznaczyć, że najprawdopodobniej. Dlaczego? Nadchodzący dodatek wchodzący w jej skład także na nich nie zadebiutuje - wniosek jest więc prosty.Źródło: stockwatch.pl