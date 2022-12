Prolog symulatora Jezusa już dostępny. Wygląda okropnie, ale jest za darmo

Spodziewałem się czegoś więcej po symulatorze Jezusa

Każda chętna osoba może zagrać w bezpłatny prolog I Am Jesus Christ od polskiego studia SimulaM. Deweloperzy zdecydowali się na udostępnienie fragmentu rozgrywki w celu pozyskania opinii i wskazówek rozwoju bezpośrednio od użytkowników. Skorzystałem więc z okazji i stwierdzam, że jest... bardzo słabo.Na łamach naszego portalu niejednokrotnie przekazywaliśmy Wam informacje odnośnie do tzw. symulatora Jezusa . Mowa tu bowiem o dosyć niecodziennym projekcie pozwalającym na wcielenie się w naczelnego cudotwórcę i przeżywanie poszczególnych etapów jego życia. Premiera projektu została wyznaczona na drugi kwartał 2023 roku.Nie tak dawno dowiedzieliśmy się natomiast, że początek grudnia będzie momentem udostępnienia specjalnego prologu, przy pomocy którego gracze będą mogli przetestować produkcję oraz ewentualnie zgłosić błędy i niedociągnięcia bezpośrednio do twórców. Ci z kolei dotrzymali słowa i od wczoraj (1 grudnia) na Steamie jest dostępna bezpłatna wersja I Am Jesus Christ: Prologue . Co oferuje?Mamy do czynienia zstanowiącą początek fabuły, gdzie zapoznajemy się ze wszystkimi ważniejszymi postaciami. Poza tym twórcy dają możliwość pomiędzy trybem opowieści dla mniej doświadczonych użytkowników a trybem rozgrywki dla osób majacych już wcześniej do czynienia z ogólnie pojętymi grami wideo.Poza tym prolog oferuje wgląd wi z czym musiał zmagać się każdego dnia. Nauczymy się też popularnych cytatów z Biblii i historycznych faktów o ówczesnych czasach. Oczywiście wykonamy też kilka cudów - m.in. uzdrawianie. Oczywiście deweloperzy zaznaczają, że nie jest to finalna wersja gry i musimy przygotować się na błędy, kiepską optymalizację i inne problemy.Po kilkunastu minutach zabawy z produkcją stwierdzam, że. Samą grę musiałem włączać kilka razy, bo po początkowym filmiku wszystko się zawieszało. Potem w oczyoraz tekstury o skrajnie niskiej rozdzielczości. Musiałem również wyciszyć słuchawki, gdyż narrator się zapętlił i powtarzał cytaty w nieskończoność - te potem nałożyły się z kwestiami wypowiadanymi przez poszczególne postaci.Wydawało mi się, że skoro twórcy wypuszczają za darmo pewną część gry, to są pewni swego i zdają sobie sprawę, że produkt charakteryzuje się przynajmniej dostateczną jakością.i nie zamierzam do niego wracać - a co dopiero płacić.Miejmy jednak nadzieję, iż twórcy naprawią nagminnie występujące błędy i finalna wersja produkcji będzie naprawdę przyzwoita.Źródło: SimulaM, wł.