Kolejna paczka darmowych gier w Epic Games. Przedostatnia przed świątecznymi ofertami!

Dodatkowo w pozycji RPG in a Box (sama w sobie nie jest dosłownie grą) możemy sami stworzyć swoje produkcje RPG, choć nie tylko takie. "RPG in a Box pozwala Ci z łatwością zamieniać swoje historie i pomysły w gry oraz inne interaktywne doznania! Jak sugeruje nazwa, tytuł zawiera wszystko, czego potrzebujesz, w jednym pakiecie. Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o dobrej zabawie, nawet dla początkujących, dlatego nie wymaga żadnej wiedzy na temat programowania czy modelowania, ale wciąż zapewnia szeroki zakres możliwości personalizacji. Możesz eksportować swoją grę do samodzielnego formatu dla Windowsa, Linuxa i macOS, dzięki czemu inni będą mogli w nią grać nawet bez własnej kopii RPG in a Box!"