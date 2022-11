Portal RTX zadebiutuje niespodziewanie już za kilka dni

Niespodzianka.

Portal RTX już 8 grudnia

Niespodzianka. NVIDIA lubi zaskakiwać wprowadzaniem technologii RTX do kolejnych, nie zawsze oczywistych gier. Do tej pory sporymi niespodziankami były m.in. Minecraft RTX oraz Quake RTX . Teraz do grona kultowych produkcji ze wsparciem dla ray tracingu dołączy Portal od Valve. Premiera Portal RTX nadejdzie szybciej niż można by się tego spodziewać.Portal zostanie odświeżony o technologie NVIDIA, co stanowiło będzie doskonały argument za tym, aby ponownie zagrać w tą logiczną grę zręcznościową. Produkcja Valve otrzyma nie tylko pełny ray tracing, dzięki czemu zyska ona drugą młodość, ale też obsługę techniki NVIDIA DLSS 3. Nie zabraknie też NVIDIA Reflex zmniejszającej opóźnienia systemowe. Dobre wieści: wszystko to będzie darmowe dla posiadaczy gry Portal.Premiera Portal with RTX odbędzie się 8 grudnia, a gra będzie wydana w postaci darmowego DLC dla posiadaczy gry Portal na platformie Steam. W sam raz na Święta oraz jednocześnie z okazji 15. rocznicy premiery oryginału.DLSS 3 zwiększy wydajność Portal with RTX prawie trzykrotnie (2,8x), jednakże niestety tylko w przypadku najnowszych i najdroższych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080. Użytkownicy kart graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 3000 skorzystają z DLSS 2, zapewniającej nieco mniej imponujący przyrost liczby klatek na sekundę.To jak, kto wraca do Aperture Labs? ;)Źródło: NVIDIA