NVIDIA zaprezentowała AI grające w Minecrafta. Robi ogromne wrażenie

Sztuczna inteligencja niemalże opanowała tajniki Minecrafta

Możliwości AI od NVIDII / Źródło: MineDoJO

Podczas gdy badacze od dawna szkolili autonomicznych agentów AI w środowiskach gier wideo, takich jak StarCraft, Dota i Go, agenci ci są zwykle specjalistami tylko w kilku zadaniach. Badacze NVIDII skierowali więc wzrok na Minecrafta, najpopularniejszej gry na świecie, aby opracować skalowalne ramy szkoleniowe dla agenta generalnego - takiego, który może z powodzeniem wykonywać wiele różnych zadań o otwartym charakterze.





Źródło: NVIDIA

NVIDIA otrzymała prestiżową nagrodę za stworzenie sztucznej inteligencji potrafiącej grać w Minecrafta. Przy okazji dowiedzieliśmy się ciekawych informacji odnośnie do procesu nauki maszynowej opracowanej technologii oraz ujrzeliśmy pokaz jej możliwości. Momentami trudno odróżnić ją od poczynań prawdziwego gracza.Wczoraj (28.11) mieliśmy do czynienia z konferencją Neural Information Processing Systems (NeurIPS), podczas której wręczono nagrodę. Powędrowała ona w stronę firmy NVIDIA, a konkretniej - badaczy odpowiedzialnych za pracę opisującą. Potrafi ona wykonywać przeróżne akcje w grze Minecraft przy wykorzystaniu pisemnych podpowiedzi.Największe wrażenie robi jednak. Mowa tu o(ponad 2,2 mld transkrybowanych słów), 7 000 stronach z wiki Minecrafta oraz 340 000 postach i 6,6 mln komentarzy z forum Reddit, gdzie użytkownicy opisywali rozgrywkę. Wszystkie te dane zostały wykorzystane do opracowania niestandardowego modelu transformatora nazwanego MineCLIP.Zaprogramowano go tam, by kojarzył klipy wideo z konkretnymi akcjami i działaniami podejmowanymi w grze Minecraft . Jeśli więc jakaś osoba poleci sztucznej inteligencji MineDojo zbudować portal do Netheru, to będzie ona dokładnie wiedzieć jakie kroki należy wykonać, by uzyskać odpowiedni rezultat. Robi wrażenie, prawda?Jak możemy wyczytać na stronie NVIDII W wielkim skrócie oznacza to, żei bardziej efektywna. Trudno znaleźć lepsze środowisko do szkolenia tego typu zachowań niż Minecraft, gdzie trudno szukać liniowości i jednej ścieżki do wykonania określonego zadania.Sama praca "MINEDOJO: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge" zadebiutowała już w czerwcu bieżącego roku, lecz dopiero teraz zyskała nieco większy rozkgłos. Co ciekawe, kod źródłowy MineDojo oraz MineCLIP jest dostępny zupełnie bezpłatnie na portalu GitHub i każdy może uzyskać do niego dostęp.Źródło: NVIDIA, MineDojo