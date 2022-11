Arma 3 jako narzędzie do tworzenia wojennych fake newsów. Deweloperzy ostrzegają

Pojawił się poradnik ułatwiający odróżenienie prawdy od fałszu. Pojawił się poradnik ułatwiający odróżenienie prawdy od fałszu.



Twórcy popularnej gry Arma 3 opublikowali wpis informujący o wykorzystaniu materiałów z produkcji w celach manipulacyjnych. Chodzi tu o udostępnianie klipów mających rzekomo ukazywać prawdziwe zdarzenia rozgrywane podczas wojny w Ukrainie. Oczywiście rzeczywistość prezentuje się nieco inaczej, dlatego też postanowiono nieco pomóc w weryfikacji oglądanych treści.



Arma 3 służy jako narzędzie do tworzenia fake newsów

Arma 3 to jeden z najbardziej znanych i dopracowanych symulatorów współczesnego pola bitwy. Produkcja - pomimo upływu dziewięciu lat od premiery - nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem i gromadzi na serwerach dziesiątki tysięcy użytkowników. Niestety, realizm tytułu ma także swoje mroczne strony, które zaczęły być bardziej dostrzegalne zwłaszcza w przeciągu kilku ostatnich miesięcy.



Mowa tu o publikowaniu materiałów z gry i oznaczaniu ich jako klipy pochodzące z prawdziwych zmagań wojennych. Działo się to już w przeszłości, m.in. podczas potyczek w Afganistanie, Syrii czy Palestynie. Teraz natomiast mamy do czynienia z apogeum, gdzie w sieci pojawia się mnóstwo filmików mających ukazywać agresję ukraińską i inne nieprawdziwe sytuacje.