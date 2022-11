Epic Games Store ponownie rozda w grudniu mnóstwo gier? To niemalże pewne

Sporo darmowych gier nadciąga na Epic Games Store

Źródło: Dealabs

Najnowsze doniesienia sugerują, że już niedługo użytkownicy Epic Games Store będą mogli skorzystać z dosyć interesującej promocji. Platforma prawdopodobnie powtórzy swoją głośną akcję rozdawniczej, w ramach której gracze każdego dnia otrzymają sposobność odebrania jednego tytułu zupełnie za darmo. Co dokładnie wiadomo na temat oferty?Epic Games może pochwalić się jedną z najdziwniejszych strategii biznesowych w historii gamingowej branży. Firma regularnie rozdaje bowiem uznane tytuły i gromadzi przy tym ogromną bazę użytkowników z wiarą, że skuszą się oni na zakup innej gry za pełną cenę. Z tego co na chwilę obecną wiadomo - niewiele osób decyduje się na wybranie EGS jako głównej platformy cyfrowej.Mimo to platforma zdaje się po raz kolejny planować. Warto przypomniec, że w 2020 roku mieliśmy do czynienia z promocją pozwalającą na przypisanie do swojego konta 12 gier na przestrzeni całego grudnia. Rok temu natomiast w ręce zainteresowanych użytkowników mogło trafić nawet 15 produkcji. Czy wynik ten zostanie ponownie pobity?Użytkownik portalu Dealabs o pseudonimie "billbil-kun" to dosyć zaufana osoba, która już wiele razy opublikowała sprawdzone informacje dotyczące promocji na Epic Games Store. Dlatego też do opublikowanych właśnie treści sporo osób podchodzi z pokaźną dawką wiary. Okazuje się, że tegoroczna akcja promocyjnaPrawdopodobnie doczekamy się opcji odebrania jednej gry każdego dnia. Gdyby tak się stało, to w ręce konsumentów trafiłoby. Niewątpliwie gdyby Epic Games zdecydowało się na faktyczne zorganizowanie akcji o takich rozmiarach, to zrobiłoby się o niej naprawdę głośno.Oczywiście kwestią sporną może być jakość oferowanych pozycji. Zapewne, na widok którego internauci przeciążą serwery platformy. Kilka takich powinno się jednak trafić - przynajmniej jeśli spojrzymy na produkcje dostępne w przeciągu ostatnich dwóch lat.Zobaczymy.Źródło: VGC