Amazon Prime Gaming na grudzień to m.in. remaster kultowej strzelanki

Prawdopodobnie poznaliśmy grudniową ofertę Amazon Prime Gaming

Źródło: MyDealz

Brothers – A Tale of Two Sons

Internet obiegła lista gier, które zagoszczą w grudniowej ofercie usługi Amazon Prime Gaming. Do dyspozycji użytkowników trafi chociażby odświeżona wersja kultowej produkcji, jak i owiana dobrą sławą opowieść o dwóch braciach. Czego dokładnie możemy spodziewać się po ostatnim w tym roku zrzucie "darmówek"?Nie da się ukryć, że Amazon Prime Gaming od pewnego czasu jest liderem jeśli chodzi o jakość i liczbę rozdawanych produkcji - zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kosztujący zaledwie 49 złotych roczny abonament. Wystarczy spojrzeć na listopadową ofertę - do końca miesiąca można odebrać m.in.czy. Mowa więc o naprawdę świetnych pozycjach.Zapewne jeszcze chwila minie zanim Amazon pochwali się oficjalną listą grudniowych premier, lecz od czego mamy przecieki... prawda? Śmiało można stwierdzić, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by okazały się nieprawdziwe. Teraz pochodzą one bezpośrednio od niemieckiego oddziału amerykańskiego giganta, który nieco za wcześnie opublikował stosowną grafikę.Została ona usunięta, ale w internecie nic nie ginie i część osób zdążyła wykonać zrzut ekranu, m.in. użytkownik WizardofSonic z portalu MyDealz. Okazuje się, że jużw ręce subskrybentów Amazon Prime Gaming trafi: Brothers - A Tale of Two Sons, Quake, Spinch, Doors: Paradox oraz Banners of Ruin. Mówimy więc o dosyć pokaźnym zestawie.Jest to uznana produkcja wydana pierwotnie w 2013 roku, która dosyć dobrze przyjęła się wśród społeczności. Mamy tu do czynienia z historią dwóch braci poszukujących lekarstwa dla ciężko chorego ojca. W tym celu muszą przemierzać niezbadane krainy i mierzyć się z różnymi przeciwnościami losu. Głównym atutem tytułu jest konieczność współpracy pomiędzy bohaterami - jako grać kontrolujemy dwójkę postaci jednocześnie.