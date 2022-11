Netflix stworzy strzelankę live service? Wiele na to wskazuje

Źródło: Netflix

Wszystko wskazuje na to, że Netflix rozpoczął produkcję wysokobudżetowej gry. Witryna z ofertami pracy w firmie jasno wskazuje na potrzebę znalezienie osoby, która obejmie stanowisko kierownicze i pokieruje rozwojem nowego projektu. Opis stanowiska (pod pewnymi względami) jednak nie napawa optymizmem. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. Netflix od dłuższego czasu inwestuje w gamingową branżę. Subskrybenci platformy mogą z poziomu mobilnej aplikacji uzyskać dostęp do kilkudziesięciu tytułów bez dodatkowych opłat, a w planach jest debiut kolejnych produkcji. Streamingowy gigant ma jednak dosyć ambitne plany i bynajmniej nie mówimy tu o bezustannym tworzeniu prostych gier na telefony.W ręce koncernu wpadło już kilka firm deweloperskich, a niedawno doczekaliśmy się ogłoszenia prac nad otworzeniem własnego studia w Los Angeles. Wiele wskazuje na to, że, która "zachwyci" konsumentów. Potwierdziły to właśnie najnowsze doniesienia, których raczej nie można uznać za niepotwierdzone czy nieoficjalne.Redakcja portalu Mobilegamer dostrzegła dosyć interesujące informacje na oficjalnej stronie Netflix Games Studio . Dostępna tam lista ofert pracy dosyć jasno wskazuje na poszukiwanie osoby chcącej zostać dyrektorem "nowej wysokobudżetowej gry na PC". Poza tym można zgłaszać się również na stanowisko dyrektora kreatywnego oraz artystycznego. Czy wiadomo coś więcej?No cóż,. Przynajmniej tak wydaje mi się po lekturze kilku punktów opisujących "idealnego kandydata". Mowa tu chociażby o doświadczeniu przy produkcji gier FPS/TPS, umiejętności tworzenia produkcji angażującej dziesiątki lub setki milionów graczy na całym świecie czy doświadczeniu przy opracowywaniu funkcji live service. Wiele więc wskazuje na to, że Netflix planuje podążyć za trendującym ostatnio podejściem koncernów jeśli chodzi o wydawanie "angażujących" tytułów.Nie brzmi to zbyt zachęcająco i na pierwszy rzut oka bardzo generycznie. Oczywiściei pomimo mojego pesymistycznego nastawienia - cierpliwie poczekam na kolejne wieści odnośnie do gry. Może wyjdzie z tego coś przełomowego?Warto bowiem zaznaczyć, że wiceprezydentem Netflix Games Studio jest Chacko Sonny, jeden z głównych producentów Overwatcha. Zdecydował się on jednak na odejście z Blizzarda po oskarżeniach dotyczących przemocy seksualnej w firmie.Źródło: Netflix, Mobilegamer