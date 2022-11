Nie tylko Epic rozdaje prezenty. Darmowe gry na Steam i GOG wraz z wielką wyprzedażą

Jeśli chcielibyście zdobyć Narita Boy, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Pod napisem "Giveaway: Odbierz Narita Boy i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" znajdziecie przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę". Po jego aktywacji omawiana produkcja na stałe zagości na waszym profilu GOG. I to bez wydawania ani grosza. Skorzystanie z oferty wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z Narita Boy na głównym ekranie launchera GOG Galaxy.

Chcąc odebrać za darmo grę Narita Boy, musicie szukać takiego banneru na głownej stronie GOG / Foto: GOG

Klucz Steam do sympatycznego Garfield Kart - Furious Racing w stylu Mario Kart za darmo na Fanatical

Akcja z Narita Boy trwa tylko. Ale niewykluczone, że GOG szykuje jeszcze jakiś tytuł. Do końca tamtejszej promocji z okazji Black Friday zostało jeszcze sporo czasu, a platforma lubi rozdawać coś dodatkowo przy dłuższych wyprzedażach. Sama promocja GOG na Black Friday (a w zasadzie cały), to ponad 4000 produktów w obniżonych cenach nawet o 90 procent.Fanatical, czyli jedna z dużych platform sprzedaży kluczy do gier (także growych abonamentów itp. czy oprogramowania użytkowego), również ma prezent dla amatorów komputerowej rozrywki. Cena jednej z pozycji została czasowo obniżona dosłownie do zera. Niestety nie podano, do kiedy obowiązuje promocja. Aby z niej skorzystać, trzeba mieć założone konto w sklepie Fanatical i zasubskrybowany newsletter (można to zrobić przy realizacji darmowej transakcji z omawianym tytułem). Dzięki temu po dodaniu gry do koszyka, cena będzie równa 0,00 złotych. Jej karta produktu znajduje się. Otrzymujemy ją jako klucz do aktywacji na Stam. Dodatkowo zostanie nam przydzielony kupon na 10 proc. zniżki przy zamówieniach na bundle Fanatical.Omawianie akcji Fanatical zacząłem odwrotnie niż zazwyczaj, więc przejdę w końcu do samej gry. Garfield Kart - Furious Racing jest drugą częścią (z 2019 roku) kreskówkowych ścigałek w stylu Mario Kart. Tytuł nie jest skomplikowany, ale bardzo sympatyczny z prostym zręcznościowym modelem jazdy oraz power-upami, przyjazną grafiką oraz postaciami z komiksów i kreskówek z rudym kotem Garfieldem. Ofertuje też lokalny tryb wieloosobowy na podzielonym ekranie. W zasadzie to typowy przedstawiciel produkcji wyścigowych w stylu Mario Kart. Podobnie jak w przypadku Narita Boy, Wszystkie recenzje i Ostatnie recenzje Garfield Kart - Furious Racing na Steam są "Bardzo pozytywne".Źródło i foto: GOG / Fanatical / Steam / własne