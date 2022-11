Tego nie możesz przegapić. Star Wars: Squadrons za darmo w Epic Games Store

Już ostatnio mieliśmy grę AAA od Epic Games Store w towarzystwie mniejszej produkcji, ale tym razem mimo obecności zaledwie jednego tytułu, firma naprawdę się postarała. Epic Games Store rozdaje bezpłatnie świetną grę, w której wcielimy się w pilotów obu stron konfliktu z gwiezdnowojennej sagi. I to całkiem świeży dwuletni tytuł.



Symulator gwiezdnych pojazdów bojowych Star Wars: Squadrons bezpłatnie w Epic Games Store

Jak można przeczytać w opisie na Epic Games Store - "Opanuj sztukę walki myśliwców i poczuj autentyczne doświadczenie pilotażu w STAR WARS: Squadrons. Zapnij pasy i poczuj adrenalinę w wieloosobowych kosmicznych walkach - z perspektywy pierwszej osoby i razem z eskadrą. Dowiedz się, co to znaczy być pilotem, dzięki emocjonującej opowieści dla jednego gracza w świecie STAR WARS." Akcja gry przenosi nas do momentu pomiędzy Powrotem Jedi, a najnowszą trylogią z czasów Disneya. Co ważne wcielamy się zarówno w pilotów maszyn Imperium jak i Nowej Republiki (niegdysiejszej Rebelii), więc w jednej grze poznamy zakamarki chociażby TIE Fighterów czy X-Wingów i to w kampanii solowej jak i rozgrywce online.





Wielbiciele wirtualnej rzeczywistości też znajdą coś dla siebie. Star Wars: Squadrons wspiera gogle VR (z rodzin Windows Mixed Reality, Oculus Rift, HTC Vive/Valve Index, czyli w zasadzie wszystkie główne standardy z PC), więc daje unikalną możliwość poznania maszyn ze Star Wars od środka. Mimo dobrego doboru tytułu na rozdawnictwo, niezłego przyjęcia (na Steam ma wszystkie recenzje "W większości pozytywne", choć o dziwo ostatnie są tylko "Mieszane") i braku epicowej powtórki, w zasadzie jest nie tak mała szansa, że macie tę pozycję (ale na aplikacji EA / Origin) nawet jej bezpośrednio nie kupując. Była obecna w pierwszym rzucie Amazon Prime Gaming zaraz po wejściu pakietu abonamentowego Amazon Prime do polski, a to całkiem popularna subskrypcja w Polsce z racji na bardzo niską roczną cenę. Normalna cena Star Wars: Squadrons wynosi 179,90 złotych.



Odbierz jedną, ale naprawdę solidną grę za darmo w Epic Games Store, a za tydzień dwa indyki

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest niezmiennie taka sama. Należy wejść na karty produktów aktualnie oferowanych pozycji (pod tymi linkiem dla Star Wars: Squadrons) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry (czy jedna gra jak w tym tygodniu) zostaną na stałe przypisane do naszego konta zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).



Świetny symulator gwiezdnych statków bojowych za darmo na Epicu, a za tydzień dwie gry niezależne / Foto: Epic Games Store



Macie na to czas do kolejnego czwartku 1 grudnia do godziny 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store rozdawać będzie aż dwie, ale zdecydowanie mniejsze gry. Chodzi o niezależne produkcje Fort Triumph (połączenie walki jak z X-Com i mechaniki świata podobnej do serii Heroes, a wszystko w klimacie fantasy) oraz RPG in a Box będące nie tyle dosłownie grą, co narzędziem do prostego tworzenia własnych produkcji RPG (i to w różnej stylistyce artystycznej, widoku czy klimacie uniwersum). Warto też dodać, że co roku Epic Games Store w grudniu (chociaż nie od samego początku) wchodzi w specjalny codzienny cykl rozdawniczy, więc nie będziemy już długo czekać. Zapewne 2022 rok nie stanie się wyjątkiem i pewnie znów będzie opłacało się codziennie wchodzić na Epic Games Store.



