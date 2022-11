Next-genowa aktualizacja do Wiedźmina 3 robi wrażenie. Poznaliśmy jej szczegóły

Gracze otrzymają mnóstwo zawartości... za darmo. Gracze otrzymają mnóstwo zawartości... za darmo.



Poznaliśmy szczegóły nadchodzącej aktualizacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - gracze mogą przede wszystkim spodziewać się licznych usprawnień graficznych oraz technicznych. Nie zabraknie obsługi ray-trancingu, skróconych czasów ładowania oraz zintegrowanych modów. Na obecność jakich nowości muszą przygotować się użytkownicy?



Czym tak naprawdę będzie next-genowy update do Wiedźmina 3?

Największymi zmianami będą rzecz jasna te graficzne. Warto tu wspomnieć o podniesieniu rozdzielczości niemalże wszystkich tekstur do 4K - w tym celu podjęto współpracę z twórcą popularnej modyfikacji HD Reworked Project. Nie zabraknie również wyżej wspomnianego ray-tracingu, z którego najbardziej ucieszą się posiadacze komputerów z dobrymi kartami graficznymi na pokładzie. Efekty prac widać już w pierwszych minutach opublikowanych fragmentów rozgrywki.



Jeśli chodzi o warstwę techniczną, to tutaj na warsztat wzięto m.in. czasy ładowania. Te będą (zwłaszcza na PlayStation 5) znacznie krótsze, co także zapewne rzuci się w oczy. Nie zabraknie rzecz jasna konsolowych trybów wydajności (60 klatek na sekundę) oraz jakości (30 klatek na sekundę). Poza tym możemy przygotować się o naprawienie błędów towarzyszących grze jeszcze od momentu premiery - to także świetna wiadomość.



Jeśli natomiast chodzi o samą grę, to oczywiście tutaj nie możemy liczyć na rewolucję - zapowiedziane usprawnienia ucieszą jednak niejedną osobę. Doczekamy się przede wszystkim trybu fotograficznego na podobę tego, który został zaimplementowany w Cyberpunku 2077. Pojawi się także kilka nowych widoków z kamery - tak, by każdy mógł dobrać coś odpowiedniego dla siebie i własnego podejścia do zabawy.



Najbardziej cieszę się natomiast z wprowadzenia ułatwionego trybu korzystania z wiedźmińskich znaków. Teraz ich listę wywołamy poprzez przytrzymanie specjalnego przycisku - aktywacja konkretnego znaku odbywać się będzie poprzez kliknięcie kolejnego klawisza. Dotychczasowe menu kołowe przyprawiało mnie niejednokrotnie o irytację.







Poza tym gracze zyskają opcjonalny tryb chodzenia, opcję skalowania napisów, możliwość wstrzymania odtwarzanych przerywników filmowych, nowe filtry mapy czy... chiński dubbing. Osoby grające na PlayStation 5 muszą się przygotować również na wsparcie wszystkich funkcjonalności kontrolera DualSense. To jednak nie wszystko.



Wraz z aktualizacją pojawi się specjalne DLC związane z serialem "Wiedźmin" od Netflixa. Wprowadzi ono nie tylko nowy miecz czy zbroję, ale także... zupełnie nowe zadanie. Co więcej, będzie ono w pełni udźwiękowione, co wcale nie jest taką oczywistością. Fani serialu będą mogli także zmienić wygląd Jaskra, by bardziej przypominał tego z netflixowego tworu.



Warto też wspomnieć o podstawowych informacjach. Next-genowy update tyczy się PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S i obejmuje zarówno wersję podstawową, jak i wydane rozszerzenia. Aktualizacja będzie darmowa dla wszystkich posiadaczy gry - jeśli jej nie posiadasz, to CD PROJEKT RED przygotował specjalną Edycję Kompletną (podstawka + dodatki + next-gen update). Konsole poprzedniej generacji (PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch) także otrzymają specjalną aktualizacją, która naprawi niektóre bolączki gry.



Premiera 14 grudnia 2022 roku.



Źródło: CD PROJEKT RED