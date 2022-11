Call of Duty: Warzone 2.0 z rekordem obciążenia Internetu. Activision ma się z czego cieszyć

Call of Duty: Warzone 2.0 bije rekordy popularności

Źródło: Steam Charts

Wszystko wskazuje na to, że Call of Duty: Warzone 2.0 cieszy się sporym zainteresowaniem wśród graczy. Tak przynajmniej wynika z raportu jednego z dostawców sieci, który poinformował o rekordowym ruchu na łączach w dniu premiery darmowej produkcji. Co to dokładnie oznacza i czy mówimy o pozytywnej informacji?Niemalże tydzień minął od premiery, czyli najnowszej produkcji należącej do popularnego cyklu. Możliwość bezpłatnej zabawy (z mikropłatnościami rzecz jasna) po raz kolejny skutecznie skusiła konsumentów do przetestowania tytułu. Zainteresowanie produkcją jest wręcz ogromne, nawet mimo poważnych problemów technicznych.Gra w przeciągu ostatniej doby zaliczyła swój najlepszy moment, gdyż w jednej chwili bawiło się. W chwili pisania artykułu na serwerach znajduje się około 236 tys. użytkowników – liczba ta robi spore wrażenie. Podobnie jak oceny pozostawione przez konsumentów. Na platformie Steam wyłączniez nich postanowiło wystawić produkcjiActivision zbiera baty zai ogólnym działaniem gry. Poza tym pojawiają się głosy o blokadzie dostępu do listy znajomych i ogólnych błędach, które niekoniecznie pozwalają czerpać pełnię satysfakcji z zabawy. Nie przeszkodziło to jednak w pobiciu wszelkich rekordów popularności –jeśli chodzi o całą markę.Udowadnia to także brytyjska sieć, która poinformowała o ciekawym zdarzeniu. Okazuje się, że w dniu premiery produkcji (16 listopada) odnotowano największy w historii ruch jeśli chodzi o gry wideo. Jeśli chodzi o wszystkie kategorie, to ten wynik plasuje się na drugim miejscu – podium obejmuje transmisja Premier League za pośrednictwem Amazon Prime Video Jeśli chodzi o inne odsłony Call of Duty, to np. w przypadku Modern Warfare II odnotowano o 33% mniejszy ruch, a pierwsza część Warzone cieszyła się pod tym względem zainteresowaniem słabszym o około 76%. To jasna pokazuje preferencje społeczności i potęgę darmowych gier z mikropłatnościami.Niestety.Źródło: Insider Gaming