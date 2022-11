GeForce NOW teraz w jakości 4K na telewizorach Samsung

GeForce NOW - 10 nowych gier trafiło do chmury

Granie w wysokiej jakości na urządzeniach, które nie są stricte gamingowe staje się coraz popularniejsze. Wszystko dzięki usługom takim jak GeForce NOW , które pozwalają uruchamiać gry w chmurze oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiednio wydajnego łącza internetowego.NVIDIA poinformowała dziś, że kolejną platformą, która otrzymuje możliwość uruchamiania gier ww usłudze GeForce NOW są telewizoryJak grać w ulubione gry na TV Samsung? Do telewizora nie trzeba podpinać żadnego dodatkowego urządzenia (oprócz kontrolera), aby dzięki GeForce NOW rozpocząć zabawę, korzystając z biblioteki ponad 1400 gier PC bez konieczności ich pobierania i martwienia się o dostępną przestrzeń dyskową.Aplikację GeForce NOW znaleźć można w Samsung Gaming Hub na wielu nowszych telewizorach koreańskiej marki. Mowa o urządzeniach Samsung Smart TV z 2022 roku i wybranych modelach z 2021 roku.Już od dzisiaj użytkownicy GeForce NOW, którzy zakupili w przedsprzedaży grę Warhammer 40,000: Darktide będą mogli ją uruchamiać w wersji beta. Jej oficjalna premiera zaplanowana jest na 30 listopada. To jedna z 10 nowych gier trafiających do chmury w tym tygodniu: