[AKTUALIZACJA] Forza Horizon 4 i 5 do zgarnięcia za kilka złotych. Ogromny błąd w sklepie Microsoftu

AKTUALIZACJA [17.11.2022, 16:06]



Oferta jest już nieaktualna.



Błąd w sklepie Microsoftu pozwala odebrać gry niemalże bezpłatnie

Poszukiwacze okazji nie zawodzą i jak się okazuje, udało im się wytropić świetną ofertę wykorzystującą nietypową pomyłkę giganta z Moutain View. Jak donosi serwis Pepper, należy odwiedzić szwedzką wersję sklepu Microsoft , gdziemożna zgarnąć dwa tytuły w ich najdroższych wariantach. Zależnie od kursu mówimy tu o cenie w okolicachMowa tu o pakieciena PC i Xbox kosztującym normalnie- oszczędność jest więc spora. Wystarczy wejść na powyższą witrynę, zalogować się na swoje konto, podpiąć kartę (obojętnie jaką) i sfinalizować transakcję. Nie jest wymagany żaden VPN czy inne czynności niezbyt preferowane przez społeczność.Warto mieć jednak na uwadze, że pozycja dosyć dziwnie pojawia się w bibliotece. Nie znajdziecie jej (przynajmniej u mnie jej nie ma) w Microsoft Store, a w aplikacji Xbox po aktywacji widnieją wyłącznie podstawowe wersje produkcji. Sam zacząłem wtedy myśleć, że promocja zapewne nie jest aż tak idealna.Okazało się jednak, żei bez problemu można je zainstalować. Odbiór samochodów premium odbywa się natomiast bezpośrednio z poziomu gry. Nie należy też przejmować się ewentualnym błędem wyskakującym w aplikacji Xbox po przejściu do niej bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.Przy okazji warto wspomnieć, co oferuje ten niemalże darmowy pakiet. W skład grywchodzi pełna wersja produkcji, Car Pass, VIP Membership, Formula Drift Car Pack, Best of Bond Car Pack, Fortune Island oraz LEGO Speed Champions. Jeśli zaś chodzi o, to tutaj możemy liczyć na pełną wersję tytułu, dodatek Hot Wheels, Car Pass, VIP Membership, The Welcome Pack oraz nadchodzące DLC.Warto więc się pospieszyć, gdyż tak w naprawdę każdej chwili możemy mieć do czynienia z cofnięciem oferty przez Microsoft.Źródło: Pepper, wł.