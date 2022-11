Epic Games Store rozdaje kolejne gry. Tym razem coś dla fanów horrorów

Dwie gry do zgarnięcia za 0 zł. Dwie gry do zgarnięcia za 0 zł.



Już za kilka godzin doczekamy się udostępnia kolejnych darmowych gier na platformie Epic Games Store. Spodobają się one przede wszystkim zwolennikom survival horrorów oraz... klasycznych jRPG-ów. Przy okazji warto pamiętać, że jeszcze można odebrać tytuły z poprzedniej puli prezentowej.



Evil Dead i Dark Deity za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store regularnie rozdaje użytkownikom mniej lub bardziej ciekawe gry wideo. Na razie obiecano, że akcja potrwa do końca 2022 roku - trudno więc przewidzieć czy za dwa miesiące nadal będziemy więc rozpieszczani darmówkami. Tymbardziej warto przeglądać to, co obecnie sklep ma do zaoferowania. Kto wie, może znajdziecie tam tytuł idealnie pasujący do Waszych preferencji?



Dziś o godzinie 17:00 ruszy następna tura rozdawnicza. W jej ramach każdy zarejestrowany do



Gracz wciela się w głównego bohatera cyklu - Asha Williamsa - lub jego przyjaciół. Zadaniem czwórki ocalałych jest przede wszystkim eksploracja, plądrowanie i radzenie sobie ze strachem. Wszystko to w celu zebrania przedmiotów niezbędnych do zamknięcia luki między światami. Istnieje także możliwość wcielenia się w kandaryjskiego demona, by polować na ludzi i nakładać na nich klątwę.



Nie da się ukryć, że gra bardzo przypomina formą Dead by Daylight. Trudno więc było się spodziewać, że podobna gra zyska się z równie pozytywnym odbiorem ze strony społeczności. Owszem, spodobała się użytkownikom, ale nie przyciągnęła ich zbyt wielu. Dowodem na to jest oferowanie jej za darmo już kilka miesięcy po premierze.



Jeśli jednak lubicie cykl Martwe Zło, to warto przetestować Evil Dead: The Game. Może akurat tytuł podejdzie Wam nieco bardziej niż konkurencja.



Drugim oferowanym tytułem jest



