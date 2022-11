Gra planszowa Heroes of Might & Magic III stała się hitem Kickstartera

Zebrano już kilka milionów złotych. Zebrano już kilka milionów złotych.



Heroes of Might & Magic III w formie planszowej cieszy się sporym zainteresowaniem wśród społeczności. Kampanię na portalu Kickstarter zdecydowało się wesprzeć już ponad osiem tysięcy osób kwotą niemalże przekraczającą sześć milionów złotych. Mówimy więc o ogromnym sukcesie przedsięwzięcia, które może zakończyć się debiutem naprawdę udanej gry. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu projektowi.



Heroes of Might & Magic III: The Board Game zbliża się wielkimi krokami

Heroes of Might & Magic III to bez wątpienia gra obdarzona w naszym kraju kultem o wręcz astronomicznych rozmiarach. Ta leciwa już strategia wciąż posiada oddaną grupę fanów, która toczy przeróżne bitwy zarówno na turniejach, jak i w domowym zaciszu. Większość osób jednak zapewne darzy ten tytuł po prostu ogromnym sentymentem i ze wzruszeniem wspomina godziny spędzone na rozmyślaniu taktyk w dzieciństwie.



Każdy "rodzaj" gracza ucieszy się zapewne na myśl, że wielkimi krokami zbliża się produkcja planszowa o nazwie Heroes of Might & Magic III: The Board Game. Odpowiada za nią polskie wydawnictwo Archon Studio, które postanowiło zebrać pieniądze na stworzenie i wydanie gry za pomocą popularnej platformy



Pierwotnym planem twórców było zebranie około 237 tys. złotych. Ten próg został jednak przekroczony w przeciągu 30 minut, co było zupełnym zaskoczeniem. Niecałą dobę po rozpoczęciu zbiórki zainteresowane osoby (jest ich teraz mniej więcej 8,200) przelały już 5,6 mln złotych, co raczej jasno wskazuje na zainteresowanie Heroesami III w formie planszówki.



Warto przy okazji pamiętać, że kampania trwa jeszcze przez 13 dni - także można się spodziewać, że powyżej wspomniana kwota jeszcze się zwiększy. Należy spodziewać się więc, że osoby z Archon Studio zdobędą odpowiednio dużo środków, by skutecznie rozbudować produkcję o dodatkowe elementy. Debiut Heroes of Might & Magic III: The Board Game jest zapowiedziany na grudzień 2023 roku.



Zasady samej rozgrywki nie będą zbyt skomplikowane. Gracze wybiorą jedną z kilku frakcji i będą musieli eksplorować mapę tak jak w tradycyjnej grze - podobnie ma się sprawa z rozwojem miasta, bohatera i armii. Co ciekawe, tytuł będzie przeznaczony zarówno dla jednego, jak i maksymalnie czterech graczy.



Jeśli chcecie otrzymać kopię gry na premierę, to musicie wesprzeć projekt kwotą w wysokości około 357 złotych - wtedy też otrzymacie podstawową wersję produkcji oraz jeden z zapowiedzianych dodatków. Jeszcze warto wspomnieć, iż pojawi się polska wersja językowa, także spokojnie.



