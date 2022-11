2022 lata po narodzeniu Chrystusa na Steam zagościła Biblia. Z osiągnięciami

Oto The Bible.

Biblia na Steam

"The Bible jest oryginalnym dziełem odtworzonym w postaci cyfrowej, w formie powieści kinetycznej. Każdą księgę i opowieść można czytać w dowolnej kolejności, a każdy fragment można zapisać i wrócić do niego później w celu dokładniejszej analizy. Cyfrowa biblia zawiera autorską ścieżkę dźwiękową i da się ją odtworzyć od początku do końca jako audiobook. Dodaliśmy sekcję Ciekawostki, aby sprawdzić wiedzę każdego, kto myśli, że naprawdę dobrze zna Pismo Święte. Jeśli okaże się, że popełniasz więcej błędów, niż mógłbyś się spodziewać, zanurz się głębiej w tekście i znajdź odpowiedzi.

Uruchom komputer, otwórz Biblię i pozostaw włączony dźwięk, gdy jest zminimalizowana. Chłoń ją podczas pracy, nauki lub relaksu. Stworzyliśmy ją, abyś cieszył się możliwością przyswajania zawartych w niej nauk w jak najwygodniejszy sposób"

Internauci ciepło przyjęli The Bible

Gry biblijne nie są niczym nowym w świecie gamingu i pamiętają jeszcze czasy naprawdę starych komputerów. Pamiętam doskonale, że naw 1983 roku wydano na przykład grę Moses Red Sea Crossing, która miała krzewić chrześcijaństwo wśród graczy. Przeglądając zasoby sklepu na platformie dystrybucji cyfrowej Steam trafiłem na coś, czego do tej pory nie widziałem w takiej postaci. Chodzi o Biblię w formie noweli. Biblię z osiągnięciami.Biblia na komputer to nic niezwykłego. Interaktywna Biblia jako nowela, za lekturę której da się otrzymać osiągnięcia Steam to jednak zupełnie inna para kaloszy. The Bible zawiera Nowy Testament, Stary Testament, funkcjonalną wyszukiwarkę oraz biblijne ciekawostki. Oferuje czytającym nawet system zapisu i wczytywania lektury!- czytamy w opisie The Bible na Steam.Znawcy Biblii powinni wiedzieć, że produkcja opiera się na Biblii Króla Jakuba, zaktualizowanej wersji klasycznego tekstu, opublikowanego po raz pierwszy w 1982 roku. Ta wersja tekstu nie jest powszechnie popularna i prawdopodobnie brakuje jej... barwności bardziej archaicznego oryginału.Oceny The Bible na Steam są wysokie, przynajmniej na razie. Średnia z 52 ocen wynosi 80% ocen pozytywnych. Dziełoprzyciąga natomiast wielu żartownisiów, więc trudno wyczuć, ile z tych recenzji jest choćby odrobinę miarodajnych.The Bible w trwającej na Steam promocji da się kupić za, zamiast regularnej ceny 53,99 złotych. Jeśli ktoś z Was się skusi, prosimy o krótką recenzję w komentarzu. ;)Źródło: mat. własny, Steam