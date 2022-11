Wiedźmin 3 na next-geny pojawi się w grudniu. Poznaliśmy dokładną datę

Oficjalnie zapowiedziano next-genowy update do Wiedźmina 3

Przygotowana z myślą o konsolach nowej generacji i nowoczesnym sprzęcie PC, nadchodząca wersja wielokrotnie nagradzanej gry fabularnej CD PROJEKT RED będzie zawierać dziesiątki ulepszeń wizualnych, wydajnościowych i technicznych w stosunku do oryginału. Obejmują one między innymi obsługę ray tracingu, szybsze czasy ładowania na konsolach, a także szereg modów zintegrowanych z grą. Wraz z nową dodatkową zawartością inspirowaną serialem Wiedźmin od Netflix, wszystko zostanie omówione w przyszłym tygodniu w dedykowanym wydarzeniu REDstreams na Twitchu, gdzie studio zaprezentuje gameplay z next-genowej wersji gry.

Wiedźmin 3: Dziki Gon już w pierwszej połowie grudnia otrzyma bezpłatną next-genową aktualizację. Gracze mogą liczyć na wiele usprawnień graficznych oraz technicznych w stosunku do oryginalnego wydania z 2015 roku. Czego dokładnie możemy spodziewać się po długo oczekiwanym patchu?Dosyć dawno otrzymaliśmy od studia CD PROJEKT RED jasną deklarację - trzecia część pierwszej trylogii wiedźmińskiej otrzyma specjalny update , który dostosuje tytuł do standardów nowej generacji konsol. Jego moment debiutu został raz przesunięty, a ostatnie ogłoszenia deweloperów niekoniecznie były klarowne. Teraz natomiast doczekaliśmy się konkretnych wieści.w wersji na next-geny pojawi się dokładniena PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Najważniejszą informacją jest chyba to, że osoby posiadające już kopię gry nie zostaną zmuszone do ponownego zakupu - stosowna aktualizacja zostanie im. Warto o tym wiedzieć.Przy okazji natomiast zapowiedziano specjalną edycję produkcji o nazwie(pojawi się też wersja pudełkowa). Zawierać ona będzie podstawową wersję gry, dodatki Krew i Wino/Serce z kamienia, wszystkie do tej pory udostępnione DLC oraz rzecz jasna całą masę usprawnień udostępnionych w ramach next-genowej aktualizacji.Okej, ale czym ona tak naprawdę będzie? Cóż, przede wszystkim konsumenci mogą liczyć na. Ciekawą informacją jest integracja "wielu modyfikacji" - wszystko to w celu usprawnienia doświadczeń płynących z zabawy. Poza tym gracze otrzymają wsparcie dla ray tracingu, szybsze ładowanie na konsolach czy dodatkowe dodatki inspirowane serialem Wiedźmin od Netflixa.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Szczegóły zostaną więc udostępnione nieco bliżej debiutu. Na koniec warto wspomnieć, iż. Otrzymają oni stosowną aktualizację wprowadzającą szereg usprawnień i nowości - oczywiście nie ma raczej co liczyć na szaleństwa wizualne.Przypominamy - 14 grudnia 2022 roku.