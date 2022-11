Polacy wygrali prestiżowy turniej Fortnite. Zgarnęli prawie milion złotych

Znamy zwycięzców FNCS Invitational 2022. Znamy zwycięzców FNCS Invitational 2022.



Polscy gracze naprawdę dobrze radzą sobie w międzynarodowych rozgrywkach. Społeczność Fortnite świętuje właśnie sukces polskiego duetu - Kami i Setty, zdobyli Królewskie Zwycięstwo podczas turnieju FNCS Invitational 2022, a oznacza to, że zgarnęli nagrodę w wysokości 200 000 dolarów i puchar FNCS.



Trudniej FNCS Invitational 2022 odbył się 12 i 13 listopada w Raleigh w stanie Karolina Północna, USA. Przez dwa dni zawodnicy walczyli w sumie w 12 meczach. Na zawodach zjawiło się 100 najlepszych graczy Fortnite z całego świata, którzy rywalizowali w duetach w Battle Royale.



17-letni Michał Kamiński (Kami) i 19-letni Iwo Zając (Setty) to profesjonalni gracze Fortnite reprezentujący organizację e-sportową i markę lifestylową Become Legends.







Pula nagród w FNCS Invitational 2022 wyniosła milion dolarów. Lwią cześć zgarnęli Polacy. 200 000 dolarów to aktualnie ponad 910 000 złotych. Gratulujemy!



Źródło: Epic