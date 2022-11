Szereg gier może zostać zablokowanych w Rosji

Apex także może zostać zablokowany na terenie Rosji / Źródło: Electronic Arts

Wygląda na to, że rosyjska Duma postanowiła rozpocząć kolejną wojnę - tym razem z branżą gamingową. Już niedługo w kraju zablokowane mogą zostać liczne popularne produkcje, a wszystko to z powodu szerzenia "propagandy gejowskiej", co rzecz jasna na terenie Federacji jest surowo zabronione. Warto przyjrzeć się temu tematowi nieco bliżej.Rosja najwyraźniej lubi mieć wrogów, co zdecydowała się udowodnić w lutym bieżącego roku. Od czasu brutalnej inwazji na Ukrainę minęło już sporo miesięcy i większość zachodnich firm zdecydowała się na opuszczenie rosyjskiego rynku. Putin wraz ze swoim rządem niejednokrotnie próbował uczynić to samo - często jednak z miernym skutkiem. Teraz mamy do czynienia z zagraniem kolejnej karty przez krwawego dyktatora.Od dłuższego czasu". Niejednokrotnie mogliśmy z tego tytułu usłyszeć o karach nakładanych na ogromne koncerny - ostatnio oberwało się TikTokowi . Teraz tamtejszy rząd postanowił wziąć się za rynek gamingowy i skierować dzieło w kierunku największych wydawców.Jak donosi redakcja BBC, już wkrótce wspomniany wyżej przepis może zostać stosownie rozszerzony. Mowa o dodaniu wzmianki odnośnie do zakazu udostępniania treści mogących potencjalnieprzez osoby nieletnie. Jeśli więc jakiś produkt chociażby sugeruje, że np. dana postać jest transeksualna, to z marszu staje się on nielegalny. Tyczy się to także gier wideo, o czym poinformowała Jana Lantranowa, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Dumy Państwowej.Co ciekawe,, które zostaną obięte cenzurą lub blokadą. Mowa tu chociażby o:Szczegóły na ten moment nie są znane - trudno jednak sądzić, że powyższy spis jest kompletny. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na kolejne doniesienia w sprawie. Nie da się jednak ukryć, że. Zablokowanie najbardziej popularnych serii gier wideo niewątpliwie się im nie spodoba.Źródło: BBC