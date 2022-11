Japońska strategia niczym Commandos i indyk ekipy Monument Valley za darmo w Epic Games

Przez długi czas platforma Epic Games Store zadowala nas znanymi produkcjami AAA czy nawet solidnymi niezależnymi. Także tym razem, choć w przypadku większego z tytułów, mowa o powtórce. Za to już za tydzień powinni być wyjątkowo uradowani wielbiciele klasycznych horrorów z powodu rozdawania elektronicznej adaptacji jednego z nich.



Shadow Tactics: Blades of the Shogun - mechaniki znane z Commandos, ale w dawnej Japonii

Jeśli kiedyś zagrywaliście się w którąś z klasycznych odsłon serii Commandos (później pojawił się jeszcze średnio udany eksperyment z pełnym ujęciem widoku w 3D), to w Shadow Tactics poczujecie się niemalże jak w domu. Mechaniki są podobne, ale zamiast okresu II wojny światowej, przenosimy się wiele wieków wcześniej do Japonii z okresu Edo.





W misjach usianych po różnorakich lokacjach (zamki, klasztory, obozy itp.) pomogą nam postaci o odmiennych stylach działania. Jedna z nich preferuje otwartą walkę, inna kamuflaż i odwracanie uwagi, kolejna czarnoprochowy karabin snajperski, a jeszcze inna rozmieszczanie pułapek i wabienie oponentów. Jeśli już macie w swoich bibliotekach na Epic Games Store omawianą pozycję będąc zagorzałymi fanami darmówek z tej platformy, to nic niezwykłego. Gra Shadow Tactics: Blades of the Shogun była już rozdawana przez Epic Games Store. Normalnie pozycja wyceniona jest na 139 złotych.



Alba - A Wildlife Adventure, czyli rekreacyjna przygodówka od twórców Monument Valley

Jak możemy przeczytać na karcie produktu w Epic Games Store - "Studio wyróżnione nagrodą BAFTA, które stworzyło Monument Valley i Assemble with Care, przedstawia teraz coś zupełnie nowego. Dołącz do Alby, która odwiedza swoich dziadków na śródziemnomorskiej wyspie. Chce spędzić spokojne lato z przyjaciółką Ines, ale kiedy widzi zwierzę w niebezpieczeństwie, postanawia, że musi coś z tym zrobić."





"To prawdziwy śródziemnomorski raj, jeśli zignorować wszystkie śmieci! Od przepięknych plaż po zabytkowy zamek górujący nad miastem, cała wyspa czeka na to, by ją odkryć. Mając u boku Ines i dziadka - który ma bzika na punkcie ptaków - rozpoczniesz akcję ratowania wyspy. A może nawet całego świata." Regularna cena tej pozycji na Epic Game Store wynosi 60,99 złotych.



Odbierz dwie ciekawe gry, a w kolejnym rzucie Epica zaopatrz się w Evil Dead: The Game

Metoda bezpłatnego odebrania gier z Epic Games Store jest niezmiennie taka sama. Należy wejść na karty produktów każdej z pozycji osobno (pod tymi linkami dla Shadow Tactics: Blades of the Shogun oraz Alba - A Wildlife Adventure) i po zalogowaniu się na swój profil, aktywować przycisk z podpisem "Pobierz". Po kilku dodatkowych ruchach, gry zostaną na stałe przypisane do naszego konta zupełnie za darmo. Alternatywnie możecie poszukać omawianej produkcji w dziale sklepu launchera Epic Games (pobierz z naszej bazy).





Shadow Tactics dla fanów serii Commandos, a już wkrótce Evil Dead dla miłośnikóm horrorów / Foto: Epic Games Store - własne



Macie na to czas do kolejnego czwartku 17 listopada do godziny 17:00. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store rozda również dwie gry. Jedną z nich jest połączenie strategii i jRPG w stylu retro w postaci Dark Deity, a drugą zdecydowanie większa i bardziej medialna pozycja Evil Dead: The Game na podstawie cyklu kinowych horrorów pod tym samym tytułem.



Źródło i foto: Epic Games Store / własne Macie na to czas. Po tym momencie promocyjna oferta zmieni się i Epic Games Store rozda również dwie gry. Jedną z nich jest połączenie strategii i jRPG w stylu retro w postaci Dark Deity, a drugą zdecydowanie większa i bardziej medialna pozycja Evil Dead: The Game na podstawie cyklu kinowych horrorów pod tym samym tytułem.

