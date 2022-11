Edgerunners zawita do gry RPG Cyberpunk. Ogromny sukces serialu widać w kolejnych treściach

Gra wideo Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED tak samo jak elektroniczna trylogia Wiedźmina od tej samej firmy, opiera się na już wcześniej wykreowanym świecie, choć przekazuje zupełnie nowe, do tej pory nieujęte w innych dziełach historie. Zapewne wiecie, że Cyberpunk 2077 jest adaptacją papierowego systemu gry RPG o tym samym tytule.



System RPG Cyberpunk stworzony przez Mikea Pondsmitha doczeka się podręcznika z udziałem Edgerunners

Prawie tym samym, bo oryginał jeszcze nigdy nie miał dopisku 2077. Wykreowany przez Mikea Pondsmitha system RPG, zależnie od konkretnej edycji, był nazywany odpowiednio jako Cyberpunk 2013 (czasem po prostu Cyberpunk), Cyberpunk 2022, Cyberpunk V3.0 (nieformalnie także Cyberpunk 2030) i obecnie w najnowszej odsłonie Cyberpunk Red (lub Cyberpunk 2045). Uniwersum "analogowej" gry stało się znów popularniejsze dzięki grze CD Projekt RED. Kolejnym dużym skokiem zarówno dla elektronicznej adaptacji w postaci Cyberpunka 2077 jak i samego oryginału, był sukces serialu anime Cyberpunk: Edgerunners, przygotowanego na potrzeby biblioteki platformy Netflix.

Drugie wydanie gry Cyberpunk 2022 i najnowsze Cyberpunk RED / Foto: R. Talsorian Games

Cyberpunk Edgerunners Mission Kit jako zalążek powstającego już pełnego podręcznika Cyberpunk 2077

Jak widać, teraz odniesienia do anime będą przejawiać się nie tylko w Cyberpunku 2077 (poprzednia aktualizacja gry pozna numerycznym oznaczeniem, miała też dodatkową nazwę Edgerunners), ale i w Cyberpunku RED. Jego wydawca R. Talsorian Games zakomunikował, że w przygotowaniu jest zestaw startowy Cyberpunk Edgerunners Mission Kit. W podręczniku Edgerunners znajdą się podstawowe zasady, opis świata mrocznej przyszłości i samego Night City czy informacje o drużynie Edgerunners. Nie wyszczególniono, jaka będzie jego cena i kiedy można spodziewać się premiery, jednak już teraz wiadomo, że to nie zwykłe rozszerzenie, bo podstawowy podręcznik Cyberpunk RED nie będzie wymagany do rozgrywki. Wręcz przeciwnie, sam Edgerunners stanie się nawet zalążkiem czegoś nowego.Do tej pory klasyczna gra RPG nie doczekała się wydania rozgrywającego się w 2077 roku, czyli w czasach powiązanych z grą CD Projekt RED i serialem. Nawet edycja Cyberpunk RED, wbrew nazwie opowiada o 2045 roku. Cyberpunk Edgerunners Mission Kit będzie pewnego rodzaju wprowadzeniem do powstającej już nowej edycji podręcznika Cyberpunk 2077 i pierwszą możliwością do zaznajomienia się z tym uniwersum w późniejszych czasach znanych z gry wideo i serialu animie. Poza tym mimo prac nad edycją Cyberpunk 2077, wciąż będzie opracowywana nowa zawartość do Cyberpunka RED (Cyberpunka 2045).Źródło: polygon / Foto tytułowe: Cyberpunk Edgerunners