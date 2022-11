Kłopoty z God of War Ragnarok. Gracze narzekają na brak polskiego dubbingu

Długo wyczekiwana gra od Santa Monica Studio zadebiutowała dziś na całym świecie. God of War Ragnarök to tytuł dostępny ekskluzywnie wyłącznie na konsole PlayStation, ale wielu raczy nie ma dziś powodów do zadowolenia. Chodzi konkretnie o klientów, którzy skorzystali z przedsprzedaży wersji pudełkowej gry.



W sieci pojawia się coraz więcej głosów zbulwersowanych klientów, którzy zamówili God of War Ragnarök w przedsprzedaży i nie otrzymali produktu, jakiego oczekiwali. Gra która trafiała na sklepowe półki pozbawiona jest bowiem polskiego dubbingu. W dodatku, wielu klientów nie otrzymało obiecanego, kolekcjonerskiego kubka udekorowanego motywem z gry przedstawiającej przygody Kratosa i Atreusa.



"Wielu niezadowolonych graczy komentuje sprawę na profilu PlayStation Polska Gra z polskiej dystrybucji Media Exper, brak polskiego dubbingu"



"Kupiłem w empik.com i też nie mam Polskiego dubbingu a sony Polska milczy !"



"Brak polskiej wersji językowej, mimo że na pudełku jest wyraźnie napisane, że gra ma polską wersję językową - gra zakupiona w MediaExpert."



"Mam wersję pudełkową, czekam na dubbing, niepoważny troszkę ten błąd z Waszej strony!"



"Z całego serca odradzam składanie jakichkolwiek preorderów na MediaExpert. God of War zamówiony 2 miesiące przed premierą z limitowanym steelkubkiem. Zamówienie do odbioru dopiero koło 11:20. Gry były dostępne na półce od momentu otwarcia sklepu. W moim zamówieniu limitowany steelkubek widnieje jako osobna pozycja za 1zł. Mimo jego braku, obsługa usiłowała mnie obciążyć kwotą 320zł (319 za grę i 1zł za kubek). Kasjer wzrusza ramionami i mówi że trzeba się kontaktować z obsługą klienta, może doślą. A może nie." - czytamy na jeden z grup na Facebooku.



Wersja pudełkowa God of War Ragnarök PS4 / foto. Facebook



Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że na pudełku widnieje napis "GRA W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ". Dotyczy to zarówno wersji na PS4, jak i PS5. Niewykluczone zatem, że doszło do pomyłki, a dystrybutorzy na rynek wypuścili niewłaściwą wersję gry. Polski dubbing do God of War Ragnarok oczywiście istnieje i dostępny jest w wersji cyfrowej gry, którą można zakupić za pośrednictwem PlayStation Store.



Co na to PlayStation Polska? Udało nam się zdobyć oficjalny komentarz:



"Sony Interactive Entertainment przyznaje, że standardowa fizyczna edycja God of War Ragnarok zawiera informację o dostępności gry w polskiej wersji językowej. Produkt jest w pełni grywalny z polskimi napisami, menu oraz interfejsem, choć polska wersja dźwiękowa nie jest w tej chwili dostępna. Pracujemy nad szybkim rozwiązaniem tej sytuacji. O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco."









Przypomnijmy, że cyfrowa edycja standardowa God of War Ragnarök kosztuje 339 zł.



Źródło: wł. / Facebook