CD Projekt RED wziął się za kobiece piersi

To są te detale.

Cyberpunk 2077 1.61 i kobiece piersi

"Naprawiono błąd, w wyniku którego piersi V przenikały przez ubrania po zmianie ich rozmiaru u Ripperdoca."

"Naprawiono błąd, który powodował, że po zmianie długości paznokci z długich na krótkie za pomocą lustra zmiana nie była odzwierciedlona w grze aż do ponownego wczytania zapisu."

Nie jestem przekonany, czy właśnie na takie zmiany czekali fani gry Cyberpunk 2077, ale oto jest. CD Projekt RED 10 wydał Cyberpunk 2077 w koszmarnym stanie 10 grudnia 2022 roku. Gracze do dziś, pomimo upływu bliska dwóch lat (!), nie doczekali się poprawy wielu istotnych mechanik, które od dnia premiery nie działają najlepiej. Ba, wciąż nie doczekali się oni nawet wszystkich obiecanych dodatków. Polskie studio łata grę na raty i robi to bardzo powoli. Programistom udało się w najnowszej aktualizacji, oznaczonej numerem 1.6.1, usunąć bug związany z... kobiecym biustem. To kolejna usterka w Cyberpunk 2077 na miarę tej wcześniejszej, związanej z przyrodzeniem postaci męskich.Nie wiem czy pamiętacie głośny glicz z dnia premiery Cyberpunk 2077, dotyczący penisów w superprodukcji CD Projekt RED. W skrócie: gracze mogli wpłynąć na rozmiar przyrodzenia głównego bohatera tak mocno, że prześwitywało one aż przez ubranie. Wyglądało to jak na załączonym niżej obrazku.W udostępnionym właśnie patchu o numerze 1.61, polskie studio zajęło się kwestią kobiecych piersi. W dzienniku zmian, pośród całej masy zmian wprowadzanych rzeczoną łatką nowości, widnieje wpis:Super, na to właśnie wszyscy czekaliśmy. Są też inne równie ważne nowinki, na przykładNo dobra, a tak na poważnie, to wdrożono parę ważniejszych usprawnień.Wśród nowości widnieje na przykład wsparcie dla technologii AMD FidelityFX Super Resolution 2.1. Osoby korzystające z kart graficznych AMD powinny być zachwycone. Naprawiono błąd powodujący spadki FPS-ów podczas opuszczania menu oraz ten, w wyniku którego podniesienie jakości przedmiotu skutkowało zawieszeniem gry.Pełna lista zmian pokazuje, jak mocno zbugowany nadal jest tytuł, który miał przebić sukces Wiedźmina 3. AI policji nadal leży i kwiczy… a z resztą, nie ważne. Porzuciłem już wiarę w to, że tę grę da się naprawić.Źródło: CD Projekt