Zarobki e-sportowców w Polsce w światowej czołówce

Sport elektroniczny to wielki biznes.

E-sport w Polsce

"E-sport z roku na rok odpowiada za coraz większą część naszych przychodów, kwartalnie obrót sięga przynajmniej kilkunastu milionów złotych. W wybranych okresach notujemy w tym segmencie nawet blisko trzycyfrowe wzrosty rok do roku"

Zarobki graczy w Polsce

Jeżeli uważasz, że w Polsce nie da się zarabiać tak dobrze jak w najbogatszych krajach na świecie, prawdopodobnie nie pracujesz w jednej z najbardziej dochodowych branż. Eksperci z Deloitte cytowani przez dziennikarzy RP.pl poinformowali, że nadwiślański kraj stanowi europejski bastion e-sportu. Obok Hiszpanii i Włoch to właśnie w Polsce jest największe grono miłośników tej dyscypliny. To oczywiście musi przekładać się na zarobki graczy.Świadomość e-sportu w Polsce jest bardzo wysoka. Podaje się, że 60 procent Polaków w wieku 16-65 lat zetknęło się z tym pojęciem. Co czwarty nabył produkt w jakiś sposób powiązany ze sportem elektronicznym. W samym tylko 2021 roku na sponsoring e-sportu wydano 31,8 miliona złotych, czyli o 11 procent więcej niż rok wcześniej. Rok 2022 może zamknąć się z jeszcze lepszym wynikiem - prognozuje się nawet 35 mln złotych.W e-sport w Polsce inwestuje swoje pieniądze nawet Skarb Państwa - PGE, Orlen i PKO BP. Nie brakuje też firm prywatnych sponsorujących przeróżne wydarzenia. Na październikowych targach Poznań Game Arena specjalną strefę dla graczy stworzył nawet Alior Bank. Przedstawiciele banku zachęcali przy tym do wyrobienia sobie karty płatniczej z postacią z gry League of Legends.W 2022 roku liczbę miłośników e-sportu na całym świecie szacuje się na ponad 520 mln internautów. Nic dziwnego, że streamerzy tacy jak Ninja zgromadzili do tej pory niewyobrażalne fortuny.Bukmacherzy tacy jak STS do swojej oferty aż osiem lat temu wprowadził możliwość obstawiania wydarzeń e-sportowych. Aż 91 procent osób je obstawiających ma 20-29 lat. Hazard? To prawda. Ale to także dowód na to, ile różnych branż inwestuje niemałe pieniądze w rozgrywki w grach komputerowych.- mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.Popularność imprez takich jak organizowane w Katowicach Intel Extreme Masters to kolejny z dowodów na znaczące zainteresowanie tematem e-sportu. Biorące udział w zawodach drużyny są warte fortunę. Trzy najwyżej wyceniane drużyny e-sportowe na świecie - TSM, 100 Thieves i Team Liquid - mają wartość ok. 1,5 miliarda dolarów. To więcej niż kapitalizacja wielu dużych polskich spółek.Analiza BestCasinoSites sugeruje, że w Polsce wysokość zarobków e-sportowców rośnie w dwucyfrowym tempie i plasuje nasz kraj na 11. pozycji na świecie.Wszystko powyższe wygląda pięknie. Niejeden młody gracz rozmarzy się myśląc o tym, jak gigantyczne pieniądze może zarabiać na realizowaniu swojej pasji. Problem polega na tym, że dobrze zarabiają nieliczni e-sportowcy. Większość profesjonalnych graczu początkowo zgarnia za swe wysiłki co najwyżej "drobniaki".Źródło: RP.pl , bestcasinosites