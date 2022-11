Recenzent otrzymał groźby śmierci, bo wystawił słabą ocenę nowemu God of War

God of War ma spore grono fanatyków

Źródło: IGN



And please don't do this. It's so heartbreaking. I can't do anything else. I ask you politely, please, just enjoy your game. pic.twitter.com/zsjECeCscj — Bae Sang Hyun (@innobaetion) November 6, 2022

Jeden z recenzentów otrzymał niepokojące wiadomości po publikacji recenzji nowej gry z serii God of War. Nie zgodził się on z zachwytami odnośnie do tytułu, co natomiast nie spodobało się części społeczności nazywanej powszechnie „fanatykami” – niektórzy domagali się usunięcia wpisu, a jeszcze inni bez skrupułów twierdzili, że branżowego dziennikarza czeka marny los. O co dokładnie chodzi?czai się tuż za rogiem i już dosłownie za parę chwil gracze otrzymają możliwość uruchomienia długo wyczekiwanej produkcji. Sporo osób obawiało się, że deweloperom nie uda się powtórzyć sukcesu poprzedniczki – wszystko jednak wskazuje na pozytywny obrót spraw. Niemalże wszyscy branżowi eksperci zdają się jednogłośnie sądzić, iżna konsole od Sony.No właśnie… niemalże wszyscy. Jednym z wyjątków jest. Zamieścił on recenzję gry na portalu IGN Korea i zwieńczył ją oceną 6/10, co w tym przypadku jest znacznie poniżej średniej. Co mu się nie spodobało? Cóż, mężczyzna uważa produkcję za projekt stworzony niewielkim wysiłkiem, który równie dobrze mógłby stanowić dodatek do poprzedniej odsłony cyklu z 2018 roku.Zarzuca on grze m.in., a także brak elementów angażujących użytkownika na głębszym poziomie. Takie słowa niekoniecznie spodobały się osobom oczekującym na God of War: Ragnarok. Recenzent opublikował na swoim Twitterze wpis zawierający zrzut ekranu wiadomości otrzymanej niedługo po publikacji recenzji.Internauci nie kryją się z tym, że chcą go pobić,. Wszystko z powodu… innej opinii na temat konkretnej gry wideo. Brzmi to dosyć strasznie i niepokojąco – pozostaje wierzyć, że tego typu jednostki kończą swoje karalne wywody wyłącznie w internecie i nie przenoszą ich do rzeczywistego świata.