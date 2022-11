GTA 5 uruchomione w 16K na RTX 4090. Nowy poziom realizmu grafiki?

Prawie jak GTA 6?

GTA V w 16K na GeForce RTX 4090

Czasem zastanawiam się, czy aby na pewno dożyję premiery Grand Theft Auto VI . Ostatni wielki wyciek związany z GTA 6 mógł jeszcze bardziej opóźnić prace nad grą i mam wrażenie, że nowa produkcja studia Rockstar Games nie ukaże się na przestrzeni najbliższych dwóch, trzech lat. W oczekiwaniu na premierę nowej odsłony kultowej serii wrócę zapewne po raz kolejny do GTA V, które otrzymuje coraz to kolejne odmładzające mody. Najnowszy pozwala uruchomić tytuł w rozdzielczości 16K.Nie wiem dlaczego ktoś miałby chcieć uruchamiaćw rozdzielczości 16K, ale ktoś to właśnie zrobił. Większość graczy nadal korzysta z monitorów Full HD, pewien odsetek cieszy się dobrodziejstwami rozdzielczości 1440p, a chyba wszyscy po cichu marzą o jakimś panelu MiniLED 4K . Promil miłośników wirtualnej rozgrywki dysponuje sprzętem umożliwiającym zabawę w 4K w wymagających tytułach. Zaliczają się do nich posiadacze układów RTX 4090 Na kanaleukazał się nowy materiał wideo, prezentującyuruchomione w rozdzielczości. Film umieszczono na YouTube w rozdzielczości 4K, ale to nic. I tak widać na nim, nawet pomimo sporej kompresji, że oprawa graficzna prezentuje się dość dobrze. O dziwo układ graficzny nie zawsze był w stanie zagwarantować płynnie wyświetlane treści.Do uruchomienia gry wykorzystano komputer stacjonarny z procesorem, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 GB pamięci RAM DDR5 6000 MHz oraz dyskiem SSD SATA Crucial MX500 2 TB.GTA V z modyfikacjami graficznymi włączonymi przez moddziałało w maksymalnie 40 klatkach na sekundę. W nocy i w trakcie opadów deszczu liczba klatek spadała do poziomu zaledwie 20 klatek na sekundę. Cóż, efektowne graficznie mody znane są ze swojej zasobożerności i nie zawsze wzorowej optymalizacji. Z resztą, wyświetlanie tytułu w 16K z pewnością bardzo mocno obciąża ten najwydajniejszy obecnie procesor graficzny.Źródło: YouTube