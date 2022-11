Minecraft x Burberry. Ubrania może nie piękne, ale przynajmniej drogie

Wszyscy jednak dostaną coś za darmo.

Burberry i Minecraft podjęły współpracę

"Kraina będąca niegdyś miejscem, w którym rozkwitała zieleń, zamieszkiwanym przez łagodne zwierzęta, została pozbawiona kolorów i życia. Jej mieszkańcy zostali rozproszeni po czterech światach: powietrza, wody, ognia i ziemi, a twoim zadaniem jest przywrócenie ducha dziczy, podróżując do każdego z tych królestw, ożywiając jego Strażnika Natury i uwalniając uwięzione tam zwierzęta"

Ubrania Burberry z Minecraft

Współprace mające miejsce pomiędzy markami odzieżowymi i branżą gier nie są niczym niezwykłym tak długo, jak chodzi o ubrania sprzedawane w cenach przystępnych dla przeciętnych zjadaczy chleba. Najnowsza kolaboracja nawiązana na linii Burberry - Microsoft, właścicielem praw do kultowej gry Minecraft , wywołała niemałe poruszenie w środowisku miłośników tego tytułu. Jej owocem są bowiem nie tylko nowe odzienia w ofercie, inspirowane oczywiście dziełem Markusa Perssona, ale też zawartość w Minecrafcie.Minecraft łączy siły z brytyjskim luksusowym domem mody Burberry, czego efektem jest nowa, bezpłatna zawartość do pobrania, rzekomo odzwierciedlająca "uznanie obu marek dla cudu natury". W Burberry: Freedom to Go Beyond gracze przemierzają Londyn z alternatywnej rzeczywistości, nad którym zapanowały siły złowieszczego Nexusa.- czytamy w komunikacie dotyczącym DLC.Poza darmowym dodatkiem są też rzeczy dostępne za prawdziwe pieniądze. Chodzi o odzież Burberry, która za wyjątkiemz dodatkami nawiązującymi do Minecrafta i kolorowej chusty jest nudna jak flaki z olejem.- czyli seria ubrań, które w sposób stylistyczny i estetyczny pasują do siebie - Minecraft x Burberry to ekskluzywne ubrania i akcesoria, które czerpią inspirację ze "wspaniałej przyrody", z unikalnymi projektami, które łączą "kultowe style" obu marek.