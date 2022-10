Kultowa królicza platformówka za darmo na GOG. Jazz Jackrabbit 2 Collection

Klasyczna świetna platformówka Jazz Jackrabbit 2 Collection do odebrania przez najbliższe dni

Bardzo dobrze oceniana klasyczna produkcja jeszcze z lat ’90. Sterujemy w niej dwoma (a licząc z dodatkami nawet trzema) królikami o nieco innej charakterystyce, a naszym głównym celem są nie tylko platformowe zręcznościowe sekwencje z licznymi skokami, ale w dużej mierze także walka (chociażby jak w innej klasycznej i równie lubianej pozycji Gex).

Ciężko o trailery gier z tamtych czasów, więc zamiast wideo kilka przykładówych zrzutów ekranu / Foto: GOG

Odbierz grę za darmo i skorzystaj z promocji na Halloween polskiej platformy GOG

W ramach specjalnej edycji Jackrabbit 2 Collection otrzymujemy dostęp nie tylko do podstawowej gry, ale też dwóch dodatków. W Jazz Jackrabbit 2 - The Secret Files przemierzymy nawiedzony dom, miasto i poziom Wielkanocny. Za to w Jazz Jackrabbit 2 - The Christmas Chronicles zgodnie z nazwą rozszerzenia, śnieżne bożonarodzeniowe krajobrazy.Jeśli chcielibyście zdobyć grę Jazz Jackrabbit 2 Collection, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Pod napisem "Giveaway: Odbierz Jazz Jackrabbit 2 Collection i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" znajdziecie przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę". Po jego aktywacji Jazz Jackrabbit 2 Collection na stałe zagości na waszym profilu GOG. I to bez wydawania ani grosza. Skorzystanie z oferty wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z grą Jazz Jackrabbit 2 Collection, na głównym ekranie launchera GOG Galaxy.