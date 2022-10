20 lat GTA Vice City. Ależ to miało klimat

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień.

GTA Vice City, czyli GTA 3 na sterydach

Granie na sentymentach nie zawsze wychodzi na dobre

Ikonicznema już 20 lat i chociażby przez to poczułem się właśnie bardzo staro. Doskonale pamiętam premierę tej produkcji, ale pomimo tego, że Vice City szalenie mi się podobało i długo było przedmiotem szkolnych rozmów ze znajomymi, nigdy nie spodziewałem się, iż po latach stanie się grą owianą aż takim kultem.Oj, jak niewiele trzeba było, aby Vice City odcisnęło spore piętno na graczach i branży gier wideo. Grand Theft Auto 3 z 22 października 2001 roku zostało ciepło przyjęte, ale dopiero wydane 29 października 2002 roku GTA Vice City wywołało. Nudnego protagonistę o imieniu Claude zastąpił charakterystyczny, a szarobure miasto Liberty City zamieniło się w rozświetloną neonami metropolię rodem z kinowych klasyków lat 80' XX wieku. Fabuła GTA Vice City czerpała garściami z największych hitów z gatunku filmów gangsterskich.Główny bohater GTA w końcu przemówił ludzkim głosem i był postacią, z którą gracze mogli się w jakiś sposób utożsamiać.Rozgrywka w Vice City była niemal identyczna jak w GTA 3. Obie premiery dzielił zaledwie rok, ale fani produkcji Rockstara nie mieli absolutnie nic przeciwko takim niespodzianką. Policzcie ile już czekamy na GTA 6 ... W Vice City dodano kilka smaczków, choćby możliwość przemieszczania się motocyklami i opcję zakupu nieruchomości i firm, które z czasem generowały pasywny dochód dla gracza. Świat gry stał się żywszy, bardziej dynamiczny. Krytycy nie mieli wątpliwości, że otwarty świat Vice City oferuje znacznie więcej głębi niż GTA 3, a ta głębia zachęcała graczy do zwiedzania wszystkich zakamarków neonowych ulic Vice City.Inspirowane Miami Vice miasto wypełnione było po brzegi nareszcie zróżnicowanymi mieszkańcami. W każdej dzielnicy spotykaliśmy już nie tylko inne samochody, ale też grupy społeczne. Misje stały się ciekawe, a nierzadko absurdalne - jak ta, w której angażowaliśmy się w nakręcenie filmu dla dorosłych. Ach, no i stacje radiowe. Większość grających do dziś miło wspomina emitowane w nich, często zabawne audycje.Niedawna premiera Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition , zremasterowanej kompilacji GTA 3, GTA: Vice City i GTA: San Andreas, spotkała się z negatywną reakcją zarówno fanów, jak i krytyków. Wynikało to głównie z dużej liczby błędów, z którymi borykały się tytuły, ale nie brakowało też krytyki dotyczącej niektórych mechanik rozgrywki, które nie zestarzały się zbyt dobrze.Cóż, być może lepiej jest nie sięgać po niektóre gry z przeszłości, aby ich czar nie prysł w efekcie zetknięcia się z graczy z archaizmem? O ile do Heroes of Might and Magic 3 można wracać regularnie, to nie jestem pewny czy dziś GTA Vice City na tle produkcji takich jak GTA V prezentuje się aż tak solidnie...A może macie odmienne zdanie? Jak wspominacie GTA Vice City?Źródło: mat. własny