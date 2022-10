LEGO Fallout naprawdę istnieje. Grę udostępniono za darmo

Niespodzianka.

LEGO Fallout za darmo

Lista gier LEGO jest doprawdy imponująca. Znajduje się na niej łącznie kilkadziesiąt tytułów, także nawiązujących do znanych filmów, jak na przykład Gwiezdne Wojny, Harry Potter i. Do tej pory żadne studio nie zabrało się jednak za przeniesienie do świata kultowych duńskich klocków innej gry komputerowej. Dokonał tego właśnie jeden z fanów LEGO oraz uniwersum Fallout. I udostępnił owoce swoich prac za darmo!Nieoficjalna gra LEGO Fallout to efekt wielomiesięcznych prac youtubera i dewelopera gier komputerowych o pseudonimie. LEGO Fallout zawiera wiele funkcji znanych z sagi Fallout, w tym VATS, Pip-Boya, stimpacki oraz bandytów. Wszystko to oczywiście osadzono w świecie złożonym z wirtualnych klocków. Co najważniejsze: każdy może zagrać w LEGO Fallout zupełnie za darmo Świat tej ambitnej produkcji jest naprawdę ogromny. Po wyjściu z krypty, od czego tradycyjnie zaczyna się gra, szybko ujrzycie mnóstwo ruin, wraków pojazdów i elementów, których spodziewalibyście się po serii Fallout. Naturalnie w postapokaliptycznej krainie nie brakuje NPC-ów, ale próżno tu szukać fabuły, czy też kampanii. Szkoda, może kiedyś? Na ten moment LEGO Fallout to zbieranie uzbrojenia, walka z bandytami i... w zasadzie tyle.Po uruchomieniu gry nastawcie się na zmagania z drobnymi błędami, których obecności świadom jest sam autor. W nadchodzących tygodniach gra będzie aktualizowana.Zastanawiam się, jaki los spotka LEGO Fallout. Chodzi mi rzecz jasna o kwestie związane z licencjami. Deweloper nie dogadał się przecież ani z LEGO, ani z właścicielami praw do Fallouta. Na swoim dziele wprawdzie nie zarabia, ale... No wiecie jak to jest.Źródło: LEGO Fallout