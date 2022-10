Henry Cavill chciałby zrobić własną grę wideo. Kolejne marzenie do realizacji po roli Geralta?

Henry Cavill - od aktora i fana gier do twórcy gier wideo?

Nie będę mocno rozwodził się nad tematem zakończenia współpracy Netflixa z Henrym Cavillem. Sprawęopisał już szczegółowo Piotrek chwilę temu. Odtwórca serialowego Białego Wilka (ale też chociażby filmowego Supermana) jest jednak nie tylko fanem książek Andrzeja Sapkowskiego czy powstałych na kanwie opowiadań i powieści elektronicznych przygód od CD Projekt RED, ale ogólnie najróżniejszych gier wideo (i nie tylko). Niejednokrotnie oznajmiał, że bardzo lubi uniwersum Mass Effecta czy Warhammera (obecnie w Epic Games Store można) i wypowiadał się o nich z nieskrywaną pasją. Sam nawet złożył własny gamingowy komputer, a później zmodernizował go o grafikę Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition. FinalnieW jednym z ostatnich wywiadów przekazał, że chciałby przekłuć jeszcze pod jednym kątem swoją wielką pasję do gier wideo. W rozmowie z Joshem Horowitzem zaznaczył, że kiedyś na pewno wyprodukuje grę. Nie wyjawił konkretnych planów czy jakiś nawet bardzo ogólnikowo przybliżonych terminów, ale zwyczajnie zrobi to, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. W zasadzie ciężko powiedzieć coś więcej o planach Cavilla, ale zapewne niejeden gracz snuje w głowie podobne wizje bycia twórcą (czy konkretnie tak jak Henry Cavill producentem) gier wideo lub dziennikarzem z tej branży. Jednak nie każdy jest tak rozpoznawaną i lubianą w środowisku osobą jak wspominany aktor.