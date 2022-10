IKEA chce pozwać twórcę gry, której akcja rozgrywa się w sklepie meblowym

Twórca horroru otrzymał list od prawników IKEI

IKEA zażądała wprowadzenia zmian w horrorze tworzonym przez niezależnego dewelopera. Powodem jest osadzenie akcji gry w sklepie meblowym łudząco podobnym do tego szwedzkiego. Firma domaga się rezygnacji z charakterystycznych niebiesko-żółtych kolorów oraz podmianę ubrań noszonych przez wirtualnych pracowników. Twórca produkcji zdążył już opublikować specjalne oświadczenie w sprawie.Jeśli kiedykolwiek byliście w IKEI, to zapewne zauważyliście liczne– wiele z tych przedmiotów ma podrobione logo. Właściciel sieci sklepów mimo to bardzo nie lubi, gdy ktoś decyduje się na odbicie piłeczki. Świadczy o tym zawiadomienie, które otrzymał Jacob Shaw – niezależny twórca pracujący nad horrorem The Store is Closed . Jest to projekt crowdfundingowy, który wsparło już 1150 osób łączną kwotą wynoszącą około(celem było uzbieranie 10 tys. funtów).Nadchodząca gra będzie polegać na. Postać kierowana przez graczy otrzyma jednak bardzo trudne zadanie – unikanie pracowników budynku, którzy w nocy stają się monstrami żądnymi krwi. Dlatego tak ważna okaże się eksploracja wszystkich pomieszczeń w celu szukania przydatnego wyposażenia mającego na celu ochronę przez potworami. Wirtualny sklep nazywa się STYR, lecz przywołuje mnóstwo skojarzeń z IKEĄ. Fani horrorów z pewnością od razu skojarzą projekt z podmiotem o identyfikatorze SCP-3008.