Demo horroru w Unreal Engine 5 wygląda jak prawdziwy film

Nowy wymiar strachu.

Zapowiedź Paranormal Tales

Nowy silnik Unreal Engine 5 ma uczynić grafikę w grach jeszcze bliższą fotorealizmowi. Do tej pory widzieliśmy próbki jego możliwości między innymi w interaktywnym demie The Matrix Awakens . Śmiało, możecie je sobie pobrać za darmo. Teraz w sieci ukazał się zwiastun horroru bazującego na idei "found footage" (pol. odnalezione na granie), który wygląda absurdalnie dobrze. Wielu nie odróżni go od filmu.Studio Horror Cam Committee udostępniło w Internecie krótki materiał zapowiadający ich najnowsze dzieło - horror o tytule Paranormal Tales . Jego strona widnieje już na Steam . Dwaj deweloperzy czerpali inspirację z PT, legendarnego "dema Silent Hills", którego próżno już szukać w sieci. Tytuł jak widać nie jest dziełem przypadku.Głównym założeniem gry jest eksploracja lokacji z odnalezionych filmów, nagrywanych przez ludzi tuż zanim zniknęli i ślad po nich zaginął. Celem graczy jest odtworzenie znalezionego materiału filmowego i przetrwanie. Gra odbywa się w rozdziałach, z których każdy jest innym plikiem nagrania i osobno historią. Widok pierwszoosobowy potęguje uczucie stresu. Hmmm, przydałby się tu VR.Zobaczcie, jak wygląda trailer, stworzony przy wykorzystaniu silnika graficznego Unreal Engine 5. "Nie graj, jeśli boisz się ciemności, duchów, jump scare'ów i po prostu horrorów w ogóle" – ostrzega deweloper.Realistyczna oprawa graficzna jest powalająca. Czasami trudno stwierdzić, czy to, co oglądamy jest grą, czy filmem z YouTube.Przypominam, że kilka dni temu polskie studio CD Projekt RED zapowiedziało remake pierwszej części gry Wiedźmin w oparciu właśnie o Unreal Engine 5.Źródło: YouTube