Jak to się stało?! Epic Games Store promuje u siebie GOG Galaxy, jeden launcher do pobrania w drugim

Jakim cudem do tego doszło, że jeden launcher pozwala na pobranie w nim drugiego launchera?

Na polskiej platformie GOG właśnie trwa wyprzedaż GOG Halloween Sale 2022. Dodatkowo jeszcze do końca weekendu. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie sytuacja powiązania tego zupełnie inną platformą Epic Games Store. Co ma w ogóle jedno do drugiego? Okazuje się, że polska Grupa CD Projekt będąca właścicielem platformy GOG, a z drugiej strony Epic Games zarządzający Epic Games Store, współpracują pod kątem launcherów. Zapewne jesteście tak samo zaskoczeni jak ja.To niebywałe, żeby w jednym launcherze pojawił się drugi. A tak można powiedzieć o obecności aplikacji GOG Galaxy w katalogu wśród innych softwareowych pozycji na Epic Games Store. Tak, dobrze przeczytaliście. Launcher innej firmy możecie pobrać i uruchomić z bazy Epic Games Store. Niemożliwe? A jednak prawdziwe. Epic zdaje się dość otwarty na różne formy współpracy, ale to już naprawdę skrajny i niebywały przypadek. Już wcześniej w Epic Games Store istniał dział aplikacji, który nie był może przesadnie duży, ale stopniowo się poszerza. To pierwszy zewnętrzny launcher, który jest w nim dostępny. Jakiś czas temu wprowadzono do bazy Epica aplikację grania w chmurze w klasyczne gry retro Antstream Arcade, ale to jednak nie to samo, więc nie ma mowy o bezpośredniej konkurencji. W tamtym przypadku nie wyglądało to dziwnie.