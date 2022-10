Nadchodzi koniec gier w pudełkach? EA komentuje ostatnie doniesienia

Fizyczne wydania gier odejdą do lamusa?

Wspomnień czas / Źródło: EA

Świat obiegła informacja o rzekomej rezygnacji Electronic Arts z wydawania fizycznych wersji gier na poszczególnych rynkach - powodem podjęcia takiej decyzji miała być coraz niższa sprzedaż. Znany wydawca postanowił odnieść się do doniesień twierdząc, że nie są one prawdziwe i stanowią błędną interpretację informacji przekazanych za pośrednictwem najnowszego sprawozdania finansowego.Nie da się ukryć, że gry wideo na płytach nie są już aż tak popularne, jak kiedyś. Wszystko rzecz jasna za sprawą rosnącego zainteresowania dystrybucją cyfrową oraz powszechniejszym dostępem do szybkiego łącza internetowego. Coraz częstszą praktyką jest wydawanie fizycznych wersji produkcji „dla zasady”. Dopiero co pisaliśmy o chociażby Call of Duty: Modern Warfare II na PS5, gdzie płyta z tytułem zawiera wyłącznie… 70 MB danych. Użytkownik więc i tak musi pobrać całość bezpośrednio na swój dysk.Dlatego też informacja odnośnie do śmiałej decyzji Electronic Arts nie wzbudziła wielkiego szoku. O co dokładnie chodzi? Sieć obiegła wieść na temat planów wydawcy na. Zmiana na samym początku dotyczyć by miała wyłącznie kraje niemieckojęzyczne – gdyby testy zakończyły się sukcesem, to doczekalibyśmy się globalnej aktualizacji podejścia do tej kwestii.Pojawiły się nawet doniesienia jakoby EA miało zrywać współpracę z lokalnymi firmami wskutek prowadzonej restrukturyzacji. Uwzględnione miały być nawet spadki dochodów z tego tytułu, ale również ogromne oszczędności. No cóż – jeśli już postawiliście krzyżyk nad np. fizycznymi wydaniami serii Battlefield, to spokojnie.Firma wydała właśnie specjalne. Okazuje się, że doszło do błędnej interpretacji sprawozdania finansowego jednego z oddziałów spółki.