Kosmiczny sandbox akcji Genesis Alpha One za darmo na GOG z okazji Halloween Sale 2022

Koniec października i początek listopada, to w branży elektronicznej rozrywki czas specjalnych halloweenowych wydarzeń w grach i wyprzedaży. Nie inaczej jest z ofertą polskiej platformy GOG należącej do Grupy CD Projekt. Poza wieloma obniżkami cen na liczne pozycje, GOG rozdaje też przez najbliższe dni kosmiczną produkcję z 2019 roku.

Odbierz grę za darmo i skorzystaj z promocji na Halloween polskiej platformy GOG

Produkcja jest połączeniem gry akcji FPS z elementami strategii i przygodówki/RPG, a nawet roguelite. W ramach specjalnej wersji Deluxe Edition, poza samą grą otrzymujemy też album z grafikami, ścieżkę dźwiękową i zawartość do pobrania Rocket Star Corporation.Jeśli chcielibyście zdobyć grę Genesis Alpha One Deluxe Edition, to musicie udać się na główną stronę internetową platformy GOG i po zalogowaniu się na swoje konto, przewinąć widok aż do banneru z ofertą. Pod napisem "Giveaway: Odbierz Genesis Alpha One Deluxe Edition i nie przegap najlepszych ofert na GOG.COM w przyszłości!" znajdziecie przycisk z podpisem "Tak, odbierz grę". Po jego aktywacji Genesis Alpha One Deluxe Edition na stałe zagości na waszym profilu GOG. I to bez wydawania ani grosza. Skorzystanie z oferty wiąże się z automatycznym zapisaniem do newslettera GOG, jeśli jeszcze wcześniej tego nie zrobiliście. Alternatywnie możecie poszukać promocji z grą Genesis Alpha One Deluxe Edition na głównym ekranie launchera GOG Galaxy.