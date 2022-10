Microsoft rezygnuje z przystawki TV Keystone do chmury gier Xbox Cloud Gaming

Już od kilku miesięcy docierają do nas plotki, a później nawet wypowiedzi przedstawicieli samego Microsoftu, mówiące o pracach nad ich przystawką tworzoną specjalnie do obsługi chmurowej usługi gier Xbox Cloud Gaming. To część abonamentu Xbox Game Pass Ultimate obok biblioteki tytułów możliwych do zainstalowania na Xboxie i PC, a także obecności pakietu EA Play. Jednak historia wspominanego sprzętu to już przeszłość. Microsoft nie zamierza kontynuować projektu Keystone i przystawka nie ujrzy światła dziennego.



Projekt Keystone to już przeszłość, Microsoft nie wyda miniaturowego i taniego chmurowego Xboxa

Widać wyniki na poziomie ponad 20 milionów graczy, którzy wypróbowali Xbox Cloud Gaming, są jak na razie wystarczające. W takim razie Microsoft nie zamierza inwestować w specjalne urządzenie podpinane do TV, które miałoby się skupiać na tej usłudze. Jak stwierdził w rozmowie z The Wall Street Journal sam Phil Spencer będący szefem działu Microsoft Xbox - "Keystone był czymś, nad czym pracowaliśmy wewnętrznie. Późną wiosną zdecydowaliśmy się na współpracę z Samsungiem. Nadal mam prototyp... Czy kiedyś w przyszłości zrobimy urządzenie do streamingu? Spodziewam się, że tak, ale to jeszcze kwestia lat." Prototyp można było nawet dojrzeć podczas WSJ Live czy na Twitterze Spencera. Znajdziecie go na poniższym zagnieżdżonym zdjęciu na najwyższej półce. To ten niewielki biały sprzęt zaraz po prawo od gamepada.



Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Z jednej strony bardzo szkoda, że koncern z Redmond nie wyda Keystone. Produkt (w pewnym sensie można nazywać go chmurowym Xboxem) byłby świetnym niedrogim wejściem do możliwości zabawy w wysokiej jakości stacjonarnych grach, bez wydawania dużych pieniędzy na konsolę czy gamingowy komputer. A jednak Microsoft dość opieszale portuje swoją chmurową aplikację na inne systemy. Obecnie można z niej skorzystać poprzez przeglądarkę na komputerach (Edge i Chrome na Windowsie, Linuxie i macOS) oraz w aplikacji na Windowsa, Xboxa oraz smartfony i tablety z Androidem.



Jeśli Microsoft nie wypuszcza Keystone, powinien w końcu wydać aplikację na Android TV i webOS

A co ze smart TV, czyli idealnym miejscem do korzystania z chmury zamiast konieczności kupna konsoli? No cóż, niestety Xbox Cloud Gaming jest obecny wyłącznie na telewizyjnym systemie Samsung Tizen. Niepokoi ciągły brak portu aplikacji na Android TV/Google TV i LG webOS. Teoretycznie można ręcznie wymusić instalację pakietu na Android TV/Google TV, ale na bardzo wielu sprzętach nie da się używać programu z racji na ciągłe zacięcia. Miejmy nadzieję, że Microsoft po zmianie planów i wycofaniu się z przystawki, w końcu na poważnie zajmie się aplikacją na pozostałe wiodące systemy smart TV. Jak na razie wiadomo tylko tyle, że firma skupia się na dodaniu obsługi klawiatury i myszki, co powinno ucieszyć użytkowników korzystających z Xbox Cloug Gaming na komputerach.

Czy doczekamy się aplikacji na Android TV?