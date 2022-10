Warhammer 40k i włoska nowość od razu na premierę za darmo w Epic Games Store

W ostatnich tygodniach platforma Epic Games Store rozdaje naprawdę ciekawe pozycje i chodzi nie tylko o mniej znane gry indie. Po polskim niezależnym mrocznym hicie Darkwood i jednej z części kultowego Fallouta, przyszedł czas na inne lubiane uniwersum - Warhammer 40’000. A do tego dodatkowo w ramach drugiego tytułu ciekawą grę indie rozdawaną już od razu w momencie jej debiutu.



Warhammer 40,000: Mechanicus - turowe potyczki w futurystycznym świecie z gotycką estetyką

Jak głosi opis na karcie produktu w Epic Games Store - "Przejmij kontrolę nad jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie armii w Imperium – Adeptus Mechanicus. Jako Magos Dominus Faustinius staniesz na czele ekspedycji na nowo odkrytą nekrońską planetę Silva Tenebris. Dostosuj swoją drużynę, zarządzaj zasobami, odkryj dawno zapomnianą technologię i kontroluj każdy ruch swoich Tech-Priests."

"Sama wioska to rozbudowany labirynt, w którym nic nie zdarza się dwa razy - musisz odkrywać i rozwiązywać tajemnice gry praktycznie bez jakiejkolwiek pomocy. (…) Czy zdołasz przejść przez mgłę i odkryć prawdę, oświetlając sobie drogę skromnym zapasem zapałek i umykając przed nachodzącą ciemnością? Czy też pochłoną Cię tajemnice, których to miasto nie chce wyjawić?"Tak jak zwykle, w celu odebrania omawianych produkcji musicie udać się na główną witrynę sklepu Epic Games Store. Później schodzicie niżej do sekcji z darmowymi grami i wchodzicie na interesujący was tytuł (ewentualnie od razu korzystacie z linków -). Po zalogowaniu się na konto Epic Games Store, klikacie w przycisk "Pobierz" i po kilku dodatkowych ruchach stajecie się bez wydawania ani grosza już na zawsze właścicielami danej gry. Dla każdej pozycji musicie zrobić to osobno. Alternatywnie możecie też poszukać ich w dziale sklepu launchera