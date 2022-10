Minecraft po ponad 8 latach doczekał się w końcu aż 7 nowych domyślnych skórek postaci

Gracze skupiający się wokół Minecrafta często korzystają z własnoręcznie wykonanych skórek postaci lub pobranych ze sklepu z dodatkową zawartością. Jeśli wybierają jedynie z domyślnych, to niestety mają do dyspozycji jedynie po jednej postaci męskiej i żeńskiej. Przynajmniej tak było do tej pory.



Steve i Alex mają nowych kolegów i koleżanki, poznacie skórki postaci Noor, Sunny, Ari, Zuri, Makena, Kai i Efe

Twórcy gry oznajmili, że wprowadzają kolejne domyślne skórki dostępne za darmo dla wszystkich użytkowników Minecrafta. Do początkowo dostępnego wyglądu postaci Steve (jeszcze od pierwszej testowej publicznej wersji z 2009 roku i finalnej z 2011 roku) i kilka lat później wprowadzonej Alex (latem 2014 roku), dołącza aż 7 nowych wzorów - Noor, Sunny, Ari, Zuri, Makena, Kai oraz Efe. Oczywiście klasyczne wzory Steve i Alex dalej będą dostępne w tej lubianej blokowej produkcji, ale teraz dzięki aktualizacji do wyboru jest aż 9 domyślnych postaci. Wszystkie 7 nowych wariantów dostępnych jest zarówno w szerszych jak i węższych typach modeli postaci.





Tak prezentują się wszystkie nowe skórki z Minecrafta / Foto: minecraft.net



Jak stwierdziła Sofia Dankis z zespołu odpowiedzialnego za Minecrafta - "Niezależnie od tego, czy jesteś nowym graczem, który ma zamiar ściąć swoje pierwsze drzewo, czy powracasz i chcesz mieć nowy wygląd, czy po prostu jesteś zmęczony 30 Stevami biegającymi po twoim SMP - teraz będziesz mógł pokonać swoją drogę przez świat Minecrafta w siedmiu nowych domyślnych skórkach. (…) Kochamy Steve'a i Alex, nigdzie się nie wybierają. Ale chcieliśmy, aby mieli kilku przyjaciół, zarówno w grze, jak i w treści, którą dla was tworzymy. Mamy nadzieję, że zobaczycie trochę siebie w tych skórkach i dorośniecie do ich miłości tak jak do Alex, Steve’a i wszystkiego innego, co tworzy ten blokowy świat Minecrafta!"



Zobacz również: Wiedźmin i paczka kart do Gwinta za darmo z okazji jubileuszu. Promocje na inne gry CD Projektu



Źródło i foto: Jak stwierdziła Sofia Dankis z zespołu odpowiedzialnego za Minecrafta - "Niezależnie od tego, czy jesteś nowym graczem, który ma zamiar ściąć swoje pierwsze drzewo, czy powracasz i chcesz mieć nowy wygląd, czy po prostu jesteś zmęczony 30 Stevami biegającymi po twoim SMP - teraz będziesz mógł pokonać swoją drogę przez świat Minecrafta w siedmiu nowych domyślnych skórkach. (…) Kochamy Steve'a i Alex, nigdzie się nie wybierają. Ale chcieliśmy, aby mieli kilku przyjaciół, zarówno w grze, jak i w treści, którą dla was tworzymy. Mamy nadzieję, że zobaczycie trochę siebie w tych skórkach i dorośniecie do ich miłości tak jak do Alex, Steve’a i wszystkiego innego, co tworzy ten blokowy świat Minecrafta!"Źródło i foto: minecraft.net / własne

Nowi towarzysze dla Stevea i Alex.