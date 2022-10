Wiedźmin i paczka kart do Gwinta za darmo z okazji jubileuszu. Promocje na inne gry CD Projektu

Kolejna szansa na otrzymanie za darmo klasycznej produkcji Wiedźmin - Edycja Rozszerzona na GOG

To właśnie dziś mija dokładnie 15 lat od premiery pierwszej wiedźmińskiej gry autorstwa CD Projekt RED. 26 października 2007 roku wydano Wiedźmina na PC. Dziś z okazji jubileuszu mogliście już przeczytać o, ale to nie koniec atrakcji. Grupa CD Projekt umożliwia bezpłatne wsiąknięcie w pierwszą klasyczną odsłonę przygód Geralta, a do tego oferuje beczkę kart do Gwinta i niższe ceny na wszystkie growe produkcje powiązane z Wiedźminem czy Cyberpunka 2077.Pierwsza tak duża i powszechnie znana polska produkcja RPG (oczywiście nie można też zapomnieć np. o Two Worlds, ale to Wiedźmin jest wspominany do tej pory i ma duże grono fanów, choć to głównie zasługa trzeciej części) raczej powinna być wam znajoma. Jeśli nawet nie graliście w nią, to prawdopodobnie i tak ją dość dobrze kojarzycie. Młodsi gracze, którzy jeszcze nie mają jej w swojej kolekcji na GOG, mogą teraz ją bezpłatnie odebrać.