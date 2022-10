Zarchiwizował cyfrowo wszystkie instrukcje gier z Sony PlayStation 2 wydane w USA

Obecnie coraz ciężej o pełnoprawne instrukcje do gier. Nawet jeśli ktoś decyduje się na kupno pudełkowej kopii, to najczęściej w opakowaniu otrzymuje jedynie minimalną jednokartkową broszurkę będącą tylko namiastką instrukcji. Jej głównym celem jest podanie numeru seryjnego gry. Książeczki jeśli już się pojawiają, to głównie w wydaniach kolekcjonerskich. Ale lata temu było zupełnie inaczej.



Amerykanin spędził 22 lat i wydał 40 tysięcy dolarów, aby zachować instrukcje z PS2 dla potomnych

Kiedy w 2000 roku na rynku pojawiła się konsola Sony PlayStation 2, papierowe instrukcje i bogate jak na dzisiejsze standardy wydania pudełkowe, były na porządku dziennym. Aby po latach nie zatracić dostępu do tak szerokiej bazy treści, Kirkland z USA postanowił w cyfrowy sposób utrwalić instrukcje do wszystkich gier Sony PlayStation 2 wydanych w Stanach Zjednoczonych. Projekt zajął mu 22 lata i pochłonął przeszło 40 tysięcy dolarów (przy obecnym kursie daje to około 189 tysięcy złotych). Cała baza składa się z ponad 1900 pozycji w wysokiej jakości. Wszystkie dane zajmują około 17 GB, ale to wynik po kompresji. Przed nią kompletne archiwum ważyło aż 230 GB.





Analogiczna baza instrukcji z NES 2K ma nawet wbudowany czytnik plików / Foto: własny zrzut ekranu z archive.org



Proces był naprawdę żmudny. Kirkland wyjmował zszywki z każdej instrukcji i skanował je na płasko, po czym używał takich aplikacji jak Adobe Acrobat Pro, Photoshop, Textpad oraz PDF Combiner Pro, aby wszystko przyciąć, wyprostować, połączyć i poprawić jakość. Dodatkowo jak stwierdził - "Spędziłem całe wakacje na skanowaniu podręczników, tylko po to, aby je skasować, gdy miałem już dostęp do lepszego sprzętu lub lepszej obróbki." Jak widać Kirkland bardzo dba o jakość projektu. Nawet teraz mimo materiałów w 2K i 4K nie jest do końca z nich zadowolony i patrzy na swoje dzieła bardziej jako na funkcjonalną konserwację niż pełnoprawną archiwizację.



Tysiące instrukcji z amerykańskich wydań gier z PlayStation 2 i NES dostępnych za darmo

To nie pierwszy podobnego typu projekt Kirklanda. Wcześniej przygotował już bazę instrukcji amerykańskich wydań gier z konsoli SNES w 2K, co kosztowało go tylko (porównując to do znacznie wyższych wydatków związanych z PS2) 8 tysięcy dolarów (mniej więcej 38 tysięcy złotych przy aktualnym kursie). Obecnie jest w trakcie skanowania podręczników ze SNES już w jakości 4K, a do tego utrwalania książeczek z Atari 2600 i Game Boya. Projekty dostępne są za darmo na stronach Internet Archive (archive.org). Pod umieszczonymi dalej linkami możecie przejrzeć amerykańską bazę instrukcji PlayStation 2 w 4K oraz paczkę amerykańskich manuali z NES w 2K. Edycja z NES ma wbudowany czytnik online, a w przypadku PS2 to zwyczajny dostęp do poszczególnych plików PDF (można je przejrzeć od razu w przeglądarce) lub całego archiwum zip.



Zobacz również: Starszą konsolę Nintendo możecie oszukać świeczkami. Nie potrzebujecie elektronicznego Sensor Bara



Źródło: To nie pierwszy podobnego typu projekt Kirklanda. Wcześniej przygotował już bazę instrukcji amerykańskich wydań gier z konsoli SNES w 2K, co kosztowało go tylko (porównując to do znacznie wyższych wydatków związanych z PS2) 8 tysięcy dolarów (mniej więcej 38 tysięcy złotych przy aktualnym kursie). Obecnie jest w trakcie skanowania podręczników ze SNES już w jakości 4K, a do tego utrwalania książeczek z Atari 2600 i Game Boya. Projekty dostępne są za darmo na stronach Internet Archive (archive.org). Pod umieszczonymi dalej linkami możecie przejrzeć amerykańską bazęoraz paczkę amerykańskich. Edycja z NES ma wbudowany czytnik online, a w przypadku PS2 to zwyczajny dostęp do poszczególnych plików PDF (można je przejrzeć od razu w przeglądarce) lub całego archiwum zip.Źródło: kotaku / Foto tytułowe: Pixabay

Lata pracy i tysiące wydanych dolarów.