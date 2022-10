Gry na Steam będą droższe? Valve kombinuje

Tanio już było.



Valve oficjalnie zaktualizowało swoje zalecenia związane ze sprzedażą gier w konkretnych walutach (w tym przypadku w aż 39 różnych). Okazuje się, że już niebawem polscy użytkownicy aplikacji najprawdopodobniej zapłacą więcej za nowe produkcje.



Podwyżka może wynieść nawet ponad 25 proc. Wszystko zależy jednak od developerów.



Gry na Steam mogą być droższe



Wydawcy gier na Steam mogą indywidualnie wyceniać swoje produkcje na różnych rynkach. Oczywiście same ceny różnią się w poszczególnych regionach świata. Jak podaje Valve, nowa cena w Polsce dla jednej z gier ma wynieść 274,99 zł. Dotychczas użytkownicy płacili 214,99 zł. To podwyżka o prawie 30 proc. względem poprzedniej ceny.





fot. Valve

Valve tłumaczy, że nowe zasady mają pomóc twórcom stworzyć spójną politykę cenową. I to w pełni zrozumiałe - nie każdy orientuje się we wszystkich walutach świata i ma czas, aby sprawdzać przelicznik w celu ustalenia jednolitych kwot.Co ciekawe, na przykład w Turcji Valve sugeruje podwyżkę zalecanej ceny o 454 proc., a w Argentynie o 485 proc. Wszystko to ze względu na kosmiczną inflację w obu krajach, która rośnie praktycznie z miesiąca na miesiąc (podobnie, jak ma to miejsce w naszym kraju).Oczywiście warto pamiętać, że to, co proponuje Valve to jedynie zalecenia cenowe. Tak naprawdę finalna decyzja związana z wyceną gry będzie należała do poszczególnych twórców. Nie zdziwi mnie jednak, kiedy studia zaczną regularnie podnosić ceny swoich produkcji - inflacja nie oszczędza nikogo, a marże faktycznie mogą się przez to zmniejszać. Niestety na całej sytuacji ostatecznie ucierpi najważniejszy klient, czyli gracze.Na razie trzeba cierpliwie czekać i obserwować sytuację. Nie jest jeszcze potwierdzone, że twórcy podniosą ceny. Ale z drugiej strony - warto się na to wszystko przygotować.Źródło: Steam