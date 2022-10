Wyciekła lista gier Amazon Prime Gaming na listopad. Kolejny Fallout do kolekcji i świetne rajdy

Od wielu miesięcy oficjalne zapowiedzi gier z Amazon Prime Gaming na kolejne miesiące nie są niespodzianką. W zasadzie zawsze trafnie obrazują je nieco wcześniejsze przecieki. Jedynie czasem mamy jeszcze coś więcej niż na nieoficjalnych informacjach, które sporadycznie nie są kompletne. W serwisie dealabs pojawiła się na kilka dni przed komunikatem Amazona, lista gier PC dla usługi Amazon Prime Gaming na listopad.Największym hitem listopadowego pakietu Prime Gaming będzie dla większości użytkowników Fallout: New Vegas od Bethesdy i Obsidian Entertainment. Jeśli odebraliście darmowego, a w ramach październikowego Amazon Prime Gaming Fallouta 76, to kolejna świetna okazja na uzupełnienie swojej kolekcji postapokaliptycznych kultowych produkcji RPG. Może nie dosłownie za darmo, ale Amazon Prime zawierający Prime Gaming (oraz Prime Video, darmowe wysyłki z Amazona na wybrane produkty i pewne tańsze oferty tylko za subskrybentów) to koszt tylko 49 złotych na rok (a pierwszy miesiąc jest gratis), więc w przeliczeniu na miesiąc grosze (średnio 3,77 złotych na miesiąc biorąc też pod uwagę pierwsze 30 dni gratis).

Na razie nie mamy oficjalnych grafik na listopad, ale tak wygląda wciąż aktywna październikowa oferta / Foto: własne

Październikowa oferta Amazon Prime Gaming wciąż dostępna

Drugą godną uwagi pozycją miałby być rajdowy symulator WRC 9 (wcześniej otrzymaliśmy już WRC 7 i WRC 8 z Amazon Prime Gaming), czyli wciąż prawie najnowsza pozycja z cyklu (niedługo na początku listopada premiera WRC Generations), dalej mamy już typowo starsze pozycje lub niezależne. Choć to nie znaczy, że kiepskie. Perełką jest zdecydowanie stara przygodówka point’n’click Indiana Jones and the Last Crusade. Otrzymamy również Last Day of June (nieco nietypowa gra przygodowa), Etherborn (produkcja platformowo-logiczna), Whispering Willows (gra logiczna połączona z platformówką) oraz Facility 47 (zagadki typu escape room).Paczka gier powinna być dostępna w Amazon Prime Gaming dla wszystkich subskrybentów usługi już w pierwszych dniach listopada, choć niekoniecznie dosłownie pierwszego dnia miesiąca. Produkcje będą oferowane jako kopie na takie serwisy, jak Epic Games Store, GOG, Legacy Games czy do wewnętrznego firmowego launchera Amazona. Jeszcze przez tydzień możecie skorzystać z, w której skład wchodzi Fallout 76 (Microsoft Store), Middle-earth: Shadow of War (GOG), Total War: Warhammer II (Epic Games Store), Glass Masquerade: Origins (Legacy Games) oraz trzy produkcje z launchera Amazona - Hero’s Hour, Loom i Horace.Źródło: dealabs / własne