Terraria pierwszą grą indie na Steam z milionem pozytywnych recenzji

Niemałe osiągnięcie.

Niesamowita platformówka

Wynik, którym niewiele gier może się pochwalić

to gra, która posiada mnóstwo miłośników. Nic dziwnego. W końcu jest to jeden z tytułów, w którym każdy może pokazać moc swojej kreatywności. Ba, wbrew temu, co sugeruje wiele artykułów w sieci, nie jest to tak po prostu dwuwymiarowy klon, a produkcja, w której zrealizowano wiele oryginalnych pomysłów.Doskonale o tym, jak dobrze od lat Terraria jest rozwijana i jak bardzo gracze ją doceniają, świadczy liczba jej pozytywnych recenzji w platformie. Niedawno Terraria stała się nawet pierwszą grą indie, która otrzymała łącznie ponad milion pozytywnych recenzji w tej platformie.Terraria jest dwuwymiarową, platformową grą sandboksową z otwartym światem, w którym gracze mogą przekształcać swe otoczenie. Gra pozwala kopać w ziemi i szukać surowców, tworzyć przedmioty i obiekty, budować budynki, walczyć z przeciwnikami, sadzić rośliny czy pokonywać bossów, a także eksplorować. Możliwości są naprawdę ogromne.Każda rozgrywka w Terrarii jest inna – nie tylko dlatego, że kształtuje ją sam gracz, ale również dlatego, ze każdy świat jest generowany w grze losowo. Na zróżnicowanie zabawy wpływa też ogromna liczba przedmiotów, które możemy stworzyć, od mebli, przez narzędzia, ozdoby, aż po bronie.Terraria została stworzona przez niezależne studio. 16 maja 2011 roku wydano ją na komputerach z systemami, a w późniejszych latach pojawiła się także na konsolach i urządzeniach mobilnych.Oczywiście, Terraria nie jest pierwszą grą, która uzyskała ponad milion pozytywnych recenzji na Steamie. Niemniej, jak dotychczas żadna inna gra niezależna nie mogła pochwalić się tym osiągnięciem. Z resztą, Terrarię wyprzedzają na liście tylko(5,9 miliona pozytywnych recenzji),(1,2 miliona pozytywnych recenzji), Dota 2 (1,5 miliona pozytywnych recenzji) oraz(1,2 miliona pozytywnych recenzji).Niesamowite jest to, że Terraria zgromadziła ponad milion pozytywnych recenzji, uzyskując zaledwie 22 tysiące recenzji negatywnych. Zatem posiada łącznie ponad 97 procent recenzji pozytywnych. Co jednak istotne, Steam uwzględnia w swoim podsumowaniu jedynie 820 tysięcy pozytywnych recenzji, a nie milion, ponieważ nie bierze pod uwagę recenzji użytkowników, którzy nie zakupili gry bezpośrednio w tej platformie.Źródło: Steam 250 , fot. tyt. Steam